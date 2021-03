Aproape 500 de clase si-au suspendat cursurile in ultima saptamana ca urmare a cazurilor de COVID-19

"In perioada 23 februarie - 1 martie 2021, in sistemul national de invatamant preuniversitar s-au inregistrat: un numar de 405 infectari in randul elevilor si un numar de 418 infectari in randul personalului didactic , didactic auxiliar si nedidactic", a transmis, lun I seara, MInisterul Educatiei.Sursa citata a precizat ca un numar de 494 clase/grupe au suspendat activitatea in perioada mentionata.Ministerul precizeaza ca datele au fost colectate pe ultimele 7 zile, ultima zi de raportare fiind luni, 1 martie 2021.