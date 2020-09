Asociatia Elevilor din Bucuresti: Inceputul anului scolar va fi un adevarat haos

Presedintele Asociatiei Elevilor din Bucuresti si Ilfov se teme ca vor exista in continuare copii care nu vor avea acces la educatie si profesori care nu se vor descurca la cursurile online."Inceputul anului scolar nu va arata nici pe departe cum ar fi trebuit sa arate in viziunea elevilor. Vom avea aceeasi problema ca atunci cand s-au inchis scolile si totul s-a mutat pe online, vom avea elevi care nu au acces la educatie (...). Sunt si profesori care poate nu dispun de anumite echipamente sau nu stiu sa le foloseasca. Sunt foarte multi profesori care nu stiu sa utilizeze aceste echipamente de invatare online. Nu cred ca toate scolile vor dispune de camere web, care vor filma lectiile si asa mai departe. Cred ca va fi un adevarat haos inceputul anului scolar", a declarat aceasta pentru radio RFI.ro Ministrul Educatiei, Monica Anisie , a afirmat vineri, cu cateva zile inainte de inceperea scolii, ca nu mai intelege nimic din ceea ce se intampla in jurul sau, intrucat "orice intentie buna este interpretata de toti cei fara de greseala"."Nu mai inteleg nimic din tot ce se intampla in jurul meu! Orice intentie buna este interpretata de toti cei fara de greseala! Oameni de bine, nu am ce zice! Toata lumea critica, nimeni nu vine cu solutii! Astept solutii, daca au! Faptul ca ma opresc si vorbesc cu oamenii nu e bine! Daca nu vorbesc cu ei, (ceea ce nu ma caracterizeaza) iarasi nu e bine! Orice as face nu e bine! Si cine spune asta? Cei fara de greseala", a scris Monica Anisie, pe Facebook , adaugand ca se simte trista.