Asociatia Elevilor din Constanta: Amendarea unor elevi care stateau in curtea scolii nu este o normalitate

Asociatia Elevilor din Constanta a transmis duminica, printr-un comunicat de presa, ca solicita noii administratii locale sa ofere elevilor si studentilor acces la bazele sportive din curtea unitatilor scolare in permanenta pentru ca acestia sa poata desfasura activitati sportive si de relaxare.AEC a facut aceasta solicitare dupa ce vineri, 2 octombrie, mai multi elevi de clasa a IX-a au fost amendati pentru ca stateau in curtea Scolii Gimnaziale numarul 29 din Municipiul Constanta, ei petrecand ziua jucand fotbal si baschet pe terenul de sport din curtea unitatii de invatamant."Reprezentantii elevilor din judetul Constanta sunt de parere ca elevii ar trebui sa beneficieze de acces permanent la terenurile de sport ale scolilor gimnaziale sau liceelor si ca este necesara crearea unui cadrul legal pentru ca tinerii sa nu mai fie sanctionati.Acestia mai mentioneaza ca amendarea unor elevi pentru simplul fapt ca isi petreceau timpul in curtea scolii desfasurand diferite activitati nu reprezinta o normalitate si ca problema trebuie rezolvata in cel mai scurt timp. In municipiul Constanta nu exista spatii pentru ca elevii sa poata desfasura diferite activitati sportive sau de recreere, altele decat terenurile unitatile de invatamant, deci nevoia de a oferi acces la terenurile de sport este evidenta", se arata in comunicatul AEC.Asociatia Elevilor precizeaza ca solutia pentru a rezolva problema spatiilor in care elevii sa desfasoare activitati sportive este adoptarea unei hotarari de consiliu local prin care copiii sa aiba acces in permanenta la acestea. De asemenea, terenurile ar trebui sa beneficieze si agenti de paza pe timpul zilei, astfel incat siguranta sa fie sporita, AEC mentionand ca masura a fost implementata la Bacau inca din 2009."Este absurd ca niste copii sa fie sanctionati pentru ca se jucau in curtea scolii. Terenurile de sport sunt singurele spatii sigure unde elevii se pot juca in siguranta. Vrem sa promovam sportul si o viata sanatoasa, dar avem lacatul pus pe curtile scolilor sau amendam elevii pentru ca se joaca", a declarat presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta, Sabina Spatariu.Opt elevi, cu varste cuprinse intre 14 si 16 ani, au fost ridicati de catre politisti din curtea unei scoli din municipiul Constanta, dusi la o sectie de politie si amendati cu cate 250 de lei. Parintele unui copil a spus ca acestia nu distrugeau, nu injurau, stateau de vorba de un ton civilizat, iar cu cateva ore inainte jucasera fotbal si baschet in curtea unitatii de invatamant.Politia Constanta precizeaza ca la nivelul Sectiei 2 Politie au fost inregistrate 4 sesizari scrise si 5 telefonice, dintre care 3 prin apel 112, cu privire la faptul ca se tulbura ordinea si linistea publica a locuitorilor. Astfel, vineri seara, politistii au identificat un grup de 8 tineri, cu varste cuprinse intre 14 si 16 ani, care erau in curtea scolii la care se refereau sesizarile.PolitistiI spun ca i-au instiintat pe tineri ca vor fi condusi la sediul politiei pentru legitimare si luarea de masuri legale. Fiecare tanar a primit o amenda de 250 de lei, pentru patrunderea, cu incalcarea normelor legale, in scoala, fara a avea acordul scolii pentru folosirea terenului de sport dupa terminarea cursurilor.Totodata, politistii le-au reamintit acestora despre responsabilitatea privind respectarea masurilor de protectie sanitara si de distantare fizica pentru a se proteja pe ei insisi, dar si pe toti cei din jurul lor.Conducerea I.P.J. Constanta a dispus verificari interne cu privire la modul in care au actionat politistii.