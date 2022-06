Bilant dupa doua zile de scoala: Un elev lovit cu un scaun in cap, altul taiat cu cutitul

Dupa doar doua zile de scoala au inceput sa apara si violentele intre elevi. Un elev din Craiova a fost lovit cu un scaun de catre un coleg, iar altul, din Capitala, a fost batut si taiat cu un cutit.

Un elev craiovean, in clasa a VII-a, s-a ales cu capul spart, dupa ce a fost lovit de un scaun, de catre un coleg mai mic cu un an, in timpul unei pauze, anunta Realitatea Tv.

Agresorul a fugit de la cursuri, insa directoarea scolii a anuntat ca va fi sanctionat.

"Am aflat de la elevi ca intr-o sala de clasa s-a intamplat.Voi lua masurile masurile conform regulamentului scolar. Probabil va fi mutut disciplinar la alta scoala", a declarat Maria Jifcu, directorul scoalii Lascar Catargiu.

"Sanctiunile disciplinare sunt cele prevazute de catre regulamentul de organizare si functionare ale unitatii, pornind de la scaderea mediei la purtare, eliminarea de la cursuri pe o perioada de 2-3 zile sau sau eventual transferul disciplinar", a declarat Catalin Spiridon, inspector ISJ.

Tatal copilului lovit a anuntat ca va face plangere la politie pentru agresiune, desi familia elevului face parte din clanul Serdaru, grupare cunoscuta in Craiova pentru numeroase scandaluri de strada.

Un alt caz s-a petrecut in Bucuresti, unde un adolescent a fost batut si taiat cu un cutit de doi indivizi care au intrat in scoala.

Mama elevului a spus ca totul a inceput in urma unui conflict dintre acesta si o colega. Fata si-a chemat doi prieteni, care l-au atacat in pauza.

Elevul a avut nevoie de doua cusaturi la cap.

Purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca, a declarat ca a fost demarata o ancheta in acest caz pentru a descoperi cine sunt vinovatii.

"Se fac investigatii si audieri in vederea identificarii celor doi tineri, exista anumite date de indentificare. Dupa ce vor fi prinsi vor fi condusi la sectia de politie ca sa fie audiati", a declarat Diana Sarca.

