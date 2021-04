Ministerul Educatiei lanseaza o campanie de informare pentru elevi, dascali si parinti privind importanta vaccinarii si a testarii

In cadrul acesteia vor fi organizate, in fiecare judet, conferinte si webinarii pentru informarea elevilor, cadrelor didactice si a parintilor privind necesitatea diminuarii efectelor pandemiei de COVID-19 prin vaccinarea voluntara a personalului din invatamant si testarea elevilor si a angajatilor. Potrivit Ministerului Educatiei, intr-un context vulnerabil din punct de vedere epidemiologic, se impune promovarea masurilor care sustin siguranta sanitara in scoli , gradinite si universitati prin informare corecta, constientizare si asumarea responsabilitatii individuale.In acest context, Ministerul Educatiei, in parteneriat cu Consiliul National al Rectorilor, Federatia Nationala Sindicala Alma Mater , Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret", Consiliul National al Elevilor, Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania, Uniunea Studentilor din Romania, Uniunea Nationala a Studentilor din Romania, Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti si Organizatia "Salvati Copiii", lanseaza Campania Nationala "Vaccinare si testare pentru invatare!".Astfel, in perioada 8-29 aprilie, Ministerul Educatiei va organiza, in fiecare judet, conferinte tematice/webinarii la care vor participa reprezentatii tuturor unitatilor si institutiilor de invatamant. Formatul conferintelor va fi de tip mixt, prin participare fizica si online, cu respectarea normelor legale privitoare la limitarea efectelor pandemiei de COVID-19. Secretarii de stat din Ministerul Educatiei vor fi sustinuti in prezentarea campaniei de specialisti in domeniul medical/epidemiologic."Principiul de baza al acestei campanii de promovare este acela conform caruia educatia te invata sa te protejezi de opinii neconsolidate, de prejudecati, de stiri false si de manipulare. Acordul de parteneriat semnat astazi constituie o premisa a asumarii unui set de actiuni convergente, care sa sustina reintoarcerea copiilor/elevilor la scoala, cu prezenta fizica, de indata ce evolutia epidemiologica va permite acest lucru, precum si extinderea si eficientizarea programului de educatie remediala destinat recuperarii pierderilor educationale generate de predarea online impusa de pandemia de Covid-19", arata Ministerul Educatiei.Totodata, partile vor sustine desfasurarea campaniei "Vaccinare si testare pentru invatare" , avand ca scop principal informarea elevilor, cadrelor didactice si a parintilor, cu privire la importanta si necesitatea diminuarii efectelor pandemiei de Covid-19 prin vaccinarea voluntara a personalului din invatamant si testarea elevilor (conform Ordinului comun de ministru nr. 3.235/93/2021, cu modificarile si completarile ulterioare) si a angajatilor din sistemul de invatamant, in cazul prezentarii unor simptome specifice si a situatiilor in care au fost contacti ai unor cazuri confirmate de infectare.Conform sursei citate, in cadrul campaniei vor fi analizate toate aspectele de interes pentru desfasurarea activitatilor in sistemul de invatamant.