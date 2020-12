Cand ar putea fi redeschise scolile. Anuntul facut de seful Campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita

Medicul Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, a explicat la Digi24 de ce este important sa se vaccineze cadrele didactice si persoanele din categoriile vulnerabile, astfel incat scolile sa se poata redeschide in siguranta.El a subliniat ca in cazul copiilor nu s-a pus problema severitatii bolii, ci ca acestia se pot infecta, pot sa fie asimptomatici si sa transmita altor persoane acest virus."In faza a doua de vaccinare intra profesorii si populatia in varsta. Asta inseamna ca am putea redeschide scoala in siguranta la sfarsitul lui martie - inceputul lui aprilie cand incepem etapa a treia de vaccinare. Atunci am fi terminat etapa a doua pentru categoriile vulnerabile", a spus Valeriu Gheorghita, pentru sursa citata.