Cimpeanu, despre Colegiul "Gheorghe Sincai": In foarte scurt timp scoala va avea o alta conducere care sa manifeste mai multa competenta in a apara drepturile elevilor si profesorilor

Ministrul isi exprima convingerea ca actuala conducere a scolii va fi schimbata cu una "care sa manifeste mai multa competenta in a apara drepturile elevilor si profesorilor decat se intampla in acest moment"."Pana la finele acestui an scolar nu va fi facuta nicio relocare, cu alte cuvinte, nu va fi perturbat procesul didactic mai mult decat il perturba pandemia. Relocarea se va face doar prin consens intre Primarie, Inspectorat si scoala, cu consultarea elevilor si parintilor. Un lucru foarte important: consens inseamna acordul tuturor partilor, este un document semnat la Ministerul Educatiei. Mai exact, Primaria se angajeaza sa ofere mai multe variante de relocare, trei, patru, cinci, sase variante, iar prin consens sa se aleaga varianta optima", a declarat ministrul Educatiei, joi seara, la Digi 24.Acesta a precizat ca unul dintre aspecte, de altfel foarte important, este legat de faptul ca Primaria trebuie sa se angajeze, ca proprietar al cladirii, ca va garanta ca obiectele de patrimoniu din arhive unitatii de invatamant, care sunt foarte importante, vor fi pastrate "in conditii adecvate".El a precizat ca elevii vor fi mutati acolo unde "accepta sa mearga", aratand ca revocarea cladirii nu s-ar putea face cu elevii in clase. Sorin Cimpeanu se arata convins ca actuala conducere a Colegiului "Gheorghe Sincai" va fi schimbata."O precizare importanta, si imi aleg bine termenii, imi exprim convingerea ca in foarte scurt timp scoala va avea o alta conducere care sa manifeste mai multa competenta in a apara drepturile elevilor si profesorilor decat se intampla in acest moment. Numirea conducerii scolii este apanajul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, nu al ministrului, articolul 248, alineatul 7, dar sunt convins, subliniez, ca Inspectoratului Scolar Bucuresti va avea intelepciunea sa aleaga o noua conducere care sa contribuie la revenirea la normal a lucrurilor in Colegiul National Gheorghe Sincai", a adaugat ministrul.