Consiliul National al Elevilor: Este inadmisibil ca elevilor sa nu li se asigure pachetul minim de protectie pentru intoarcerea la scoala

Consiliul National al Elevilor isi exprima, intr-un comunicat de presa transmis sambata, dezacordul cu privire la "declaratiile evazive si incerte venite din partea autoritatilor, care, cu doar cateva zile inainte de inceperea anului scolar, nu comunica nicio masura clara si concreta privind reintoarcerea la cursuri ".Reprezentantii elevilor amintesc ca, miercuri, presedintele Klaus Iohannis afirma, in cadrul unei conferinte de presa: "Banuiesc ca pur si simplu nu exista fonduri suficiente pentru asa ceva. (...) Profesorii vor merge cu masca pe care si-o vor procura ei si elevii la fel".Ei mentioneaza ca, zilele trecute, Marian Murgulet, secretar de stat responsabil cu Tehnologia Informatiei in cadrul Secretariatului General al Guvernului, a declarat ca "cele 250.000 de tablete necesare trecerii la sistemul online de educatie nu vor ajunge in scoli pana la data de 10 septembrie, asa cum si-a propus Guvernul, intrucat procedura de licitatie nu a fost gestionata eficient"."Reiteram faptul ca Guvernul a adoptat, pe data de 24 august, o Ordonanta de urgenta prin care sunt alocate 175 de milioane de euro pentru achizitii de materiale pentru a garanta inceperea noului an scolar in siguranta. Acest OUG are, insa, aplicabilitate incepand cu anul 2021, atunci cand se vor finaliza depunerea cererilor de rambursare si decontarea propriu-zisa a cheltuielilor catre autoritatile publice locale, conform unei adrese transmise catre autoritatile locale de catre Guvernul Romaniei", arata Consiliul National al Elevilor.Ei adauga ca, vineri, a fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1456/2020, conform caruia scolile care nu sunt racordate la apa potabila isi pot obtine autorizatia sanitara prin amplasarea unui dozator de apa in cadrul unitatii de invatamant."Observam, astfel, faptul ca autoritatile adapteaza masurile de siguranta la infrastructura din scoli, nicidecum invers, cum ar trebui de fapt. Aceasta practica a fost confirmata si in proiectul de ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii, care prevede obligativitatea pastrarii unei distante de 1 metru intre elevi , desi, pana acum, expertii epidemiologi anuntau o distanta minima de 1,5 metri", spun reprezentantii elevilor.Ei considera ca masurile prezentate pana acum de autoritati "denota o lipsa acuta de responsabilitate, avand in vedere faptul ca existenta materialelor sanitare pentru toti elevii este vitala, in contextul inceperii anului scolar in format fizic, in majoritatea localitatilor din Romania"."Intr-un sistem de invatamant de stat, care este, cel putin in teorie, gratuit, este inadmisibil ca elevilor sa nu li se asigure pachetul minim de protectie pentru intoarcerea la scoala, in conditiile in care Ordonanta de urgenta mentionata mai sus prevede alocarea a 50 de milioane de euro pentru achizitionarea de materiale sanitare in scoli", afirma Consiliul National al Elevilor.Potrivit sursei citate, lipsa dispozitivelor conectate la Internet, pe care Ministerul Educatiei si Cercetarii si-a asumat sa le achizitioneze inca de la inceputul verii, va avea ca rezultat direct privarea de dreptul la invatatura a mii de elevi aflati in imposibilitatea de a-si continua parcursul educational in format online."Anul scolar va incepe cu daca si cu parca. La momentul de fata, asta e tot ceea ce am primit din partea statului roman: banuieli, presupuneri si lipsa de asumare. Daca situatia va continua in felul acesta, vom solicita amanarea inceperii anul scolar, pana cand autoritatile vor lua in serios deschiderea scolilor si nu vor mai juca la cacealma siguranta elevilor din Romania", a declarat Rares Voicu, presedintele Consiliului National al Elevilor, citat in comunicat.