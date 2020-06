Consiliul National al Elevilor: Guvernul Orban se foloseste de copiii navetisti, nu le-a rezolvat problema nici pana acum

Ziare.

Intr-un comunicat remismarti, elevii arata ca in 27 mai a fost publicat proiectul de HG pentru aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, insa acesta contine mai multe nereguli.Intre altele, elevii nu mai au dreptul de 50% reducere pentru mijloacele de transport rutier judetean si interjudetean si nici feroviar. In plus, in perioada vacantelor, acestia nu beneficiaza de reducere." (...) analiza continutului proiectului a dus la constatarea urmatoarelor:* Hotararea de guvern, daca acestia au in localitatea de domiciliu o unitate de invatamant preuniversitar;. Atragem atentia Guvernului Romaniei asupra faptului ca, atata timp cat operatorii de transport functioneaza in regim comercial, ei nu vor putea fi obligati sa acorde facilitati de transport pentru elevi, fiind vorba de o obligatie de serviciu public specifica unui contract de serviciu public care in continuare nu exista;, desi Guvernul Romaniei promitea faptul ca elevii vor beneficia de aceste facilitati pe tot parcursul anului calendaristic", arata sursa citata.Consiliul National al Elevilor sustine ca pe 28 mai a trimis premierului Ludovic Orban neregulile privind proiectul de HG si a si cerut o intrevedere pentru a discuta mecanismele prin care elevii vor putea beneficia de gratuitate pentru tipurile de transport prezentate in cadrul Legii educatiei nationale.Elevii acuza ca, desi proiectul fusese lansat in consultare publica timp de 10 zile, acesta a fost aprobat in mai putin de 24 de ore, dupa ce Guvernul s-a intalnit cu reprezentantii operatorilor de transport, care nu sunt de acord cu gratuitatea transportului elevilor."Desi proiectul de hotarare de guvern a fost lansat in consultare publica pentru 10 zile, in fapt, acesta a fost aprobat in sedinta Executivului din 28 mai, dupa o consultare publica de nici 24 de ore, fiind ignorata dorinta elevilor reprezentanti de a se angrena intr-un dialog cu decidentii.Totusi, este de remarcat faptul ca Executivul se intalnise, in urma cu doar o saptamana, cu reprezentantii operatorilor de transport care militeaza pentru functionarea transportului in regim comercial - Federatia Operatorilor Romani de Transport, care s-a opus gratuitatii transportului elevilor sub sanctiunea incheierii contractelor de gestiune sau a suspendarii licentelor.", acuza sursa citata.Elevii mai sustin ca acum transportul judetean si interjudetean functioneaza in regim comercial, intrucat "Executivul a incalcat vointa Parlamentului si avizul Consiliului Legislativ, prelungind licentele operatorilor de transport".Consiliul National al Elevilor explica ce inseamna acest lucru:- Statul nu poate impune niciun fel de obligatie pentru operatorii de transport, nici macar transportarea elevilor gratuit sub sanctiune incetarii licentelor. Proiectul de HG publicat pe site-ul Ministerului Educatiei nu prevede niciun fel de sanctiune pentru operatorii de transport care vor refuza sa transporte elevii in regim gratuit, asa cum promite Guvernul Romaniei;- De cand licentele operatorilor de transport au fost prelungite, odata cu iesirea din starea de urgenta, unele firme care fac transport intrajudetean de persoane au dublat tarifele pentru calatori imediat ce li s-a permis din nou sa circule dupa ridicarea restrictiilor.- Elevii nu vor putea beneficia de niciun fel de facilitate in cadrul transportului judetean si interjudetean, intrucat orice fel de facilitate destinata elevilor (grup social de dimensiuni considerabile protejat de statul roman) trebuie prevazuta intr-un contract de serviciu public (CSP), fiind obligatie de serviciu public (OSP). Asadar,- OUG 70/2020 = OUG 51/2019, care a fost respinsa pe cale parlamentara ca urmare a demersurilor elevilor reprezentanti. Totusi, Guvernul Romaniei a ales sa ignore stradania elevilor spre a obtine contractele de serviciu public prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1370/2007. La fel ca OUG 51/2019,Astfel, elevii arata ca ei nu vor mai beneficia de niciun fel de facilitate pentru transportul judetean si interjudetean, "fiind privati de un drept general care era prevazut in Legea educatiei nationale nr. 1/2011 inaintea aprobarii OUG 70/2020".Prin urmare, Consiliul propune modificarea pe cale parlamentara a OUG 70/2020, dar si asigurarea gratuitatii in cadrul serviciilor de transport pentru elevi, prin modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011.A.D.