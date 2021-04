Copiii se informeaza de pe internet, insa jumatate dintre ei nu verifica informatiile aparute online

Elevii vor invata sa faca distinctia intre stiri false si continutul corect

Site-urile de stiri, retelele de socializare, blogurile si vlogurile sau Youtube sunt resursele pe care copiii si tinerii le folosesc pentru a cauta informatii, dar numai 48% dintre ei stiu sa recunoasca o stire falsa, in timp ce 49% afirma faptul ca verifica veridicitatea informatiilor gasite online doar din cand in cand, rar sau niciodata. Totodata, 22% dintre copii si tineri cred ca la televizor sau in publicatiile de stiri nu pot fi difuzate stiri false.Doar 11% dintre copii declara ca se informeaza din surse oficiale, in timp ce 17% dintre ei valideaza valoarea de adevar a unor informatii prin consultarea persoanelor apropiate.Pentru a contribui la o informare corecta si pentru ca elevii sa invete despre fenomenul stirilor false, concomitent cu dezvoltarea abilitatilor de a cauta si filtra corect informatia, Organizatia Salvati Copiii a demarat o serie de actiuni menite sa sprijine cadrele didactice si elevii din invatamantul preuniversitar din Romania, lansandu-le acestora propunerea de a se alatura initiativei educationale "Gandirea critica in era digitala. Stop stirilor false!", o initiativa nationala lansata in cadrul programului european "Ora de Net".Pentru a reduce si combate fenomenul stirilor false, echipa "Ora de Net" a pus la dispozitia cadrelor didactice un pachet de resurse care contine un material video ce abordeaza acest subiect, precum si ghiduri de lucru adresate profesorilor si parintilor. Pornind de la resursele dezvoltate, cadrele didactice au fost invitate sa organizeze o serie de activitati in cadrul orelor de curs, prin care elevii sa devina constienti de fenomenul stirilor false si sa invete sa il identifice corect.La finalul activitatilor educationale, elevilor le-a fost lansata invitatia de a participa la o competitie nationala, de materiale video originale, create de ei pe tema stirilor false si a gandirii critice. Competitia a fost organizata in parteneriat cu Ministerul Educatiei, in perioada 5 octombrie - 11 decembrie 2020, adresandu-se cadrelor didactice si elevilor din invatamantul gimnazial si liceal. Un numar de 203 proiecte au fost primite si evaluate, iar 10 elevi si 10 profesori coordonatori urmeaza sa fie premiati. Autorii proiectelor castigatoare vor primi diplome din partea organizatiei Salvati Copiii, precum si echipamente IT care vor facilita procesul educational.Intregul demers se incheie cu organizarea de catre echipa "Ora de Net" a doua ateliere online in care va fi abordata tema stirilor false si a continutului daunator intalnit pe internet. In cadrul acestora, copiii vor fi ajutati sa analizeze corect continutul informational, pentru a discerne informatiile valoroase de pe internet de cele false sau daunatoare.