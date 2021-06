Pandemia si consecintele dramatice asupra copiilor. Ce spune organizatia "Salvati Copiii" despre tulburarile emotionale suferite

Potrivit organizatiei Salvati Copiii, pandemia de COVID-19 are "consecinte dramatice" asupra copiilor, printre aceste regasindu-se tentative de suicid, agresivitate si anxietate."Pentru copii si adolescenti, factorii de stres ai pandemiei s-au suprapus cu multe schimbari fizice, sociale si emotionale specifice fiecarei varste. Situatiile stresante prin care au trecut familiile, cauzate de nesiguranta si ingrijorari constante, s-au dovedit a fi greu de gestionat de catre cei mai tineri dintre noi. Peste 90% dintre copiii care au apelat, in ultimul an, la consiliere psihologica in cadrul Organizatiei Salvati Copiii s-au confruntat cu tulburari emotionale generate de pandemie si restrictiile sociale luate in contextul acesteia", transmit reprezentantii organizatiei, vineri, intr-o postare pe Facebook Ei precizeaza ca, in acest context, ca "scoala este unul dintre elementele majore ale redobandirii starii de normalitate pentru copii si, totodata, o recapatare a sentimentelor de siguranta si protectie".In contextul celor constatate, Salvati Copiii anunta ca organizeaza marti, 8 iunie, pe Facebook, un eveniment in care se va discuta despre impactul pandemiei asupra bunastarii emotionale a copiilor si adolescentilor si diminuarea acestor consecinte, eveniment la care participa medici, psihologi, dar si un reprezentant al Ministerului Educatiei. Evenimentul incepe la ora 11, iar participarea este gratuita.