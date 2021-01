CTP, critici puternice la adresa lui Cumpanasu: A supt cat a putut din omorarea fetelor din Caracal si a trecut sa-si infiga trompa in alti adolescenti

Discursul lui Cumpanasu, pe care il transmite prin sute de filmulete postate pe reteaua de socializare, incita la ura fata de scoala, fata de profesori , la abandon scolar. Reamintim ca luni, 4 ianuarie, Politia Capitalei si Parchetul Judecatoriei Sectorului 4 s-au autosesizat si au demarat verificari privind discutiile lui Alexandru Cumpanasu cu minorii. "Omul acesta (Alexandru Cumpanasu - n.r.) nu este nebun. Stie destul de clar ce face, este un pradator media. A supt cat a putut din omorarea celor doua fete de la Caracal si, cand s-a terminat acolo "zacamantul", a trecut sa-si infiga trompa in alti adolescenti, acestia in viata.Ce face este sa exploateze cu cinism slabiciunile reale ale sistemului de invatamant din Romania. Exista destui profesori care nu au nicio legatura umana cu elevii, care sunt plictistiti, care isi dispretuiesc elevii si ii lasa pe acestia intr-o stare de izolare. Ingrijorator este numarul celor care il urmaresc pe Cumpanasu pe TikTok", a spus Cristian Tudor Popescu, luni seara, la Digi 24.Jurnalistul a mai spus: "Am vazut unele dintre discutiile individului in cauza cu elevi si, din pacate, trebuie sa spun ca acele eleve sunt deja pierdute pentru educatie . Nu le mai perverteste Cumpanasu, sunt deja intr-o stare deplorabila.Cum au ajuns aici, nu stim cat este vina parintilor, cat este vina scolii. Mai sunt si elevi care fac bascalie de acest personaj, fac misto de el. Mai este o categorie: elevii dezorientati, lipsiti de repere, care nu au legaturi psiho-afective cu profesorii sau cu parintii. Acesti elevi sunt o prada pentru individul in cauza.Am vazut sugestii din partea unor politicieni de a se interzice TikTok, nu sunt de acord cu asa ceva. Nu se poate interzice accesul la media a elevilor, in societatea contemporana. Alexandru CUmpanasu incita la abandon scolar, asta este o infractiune. Prin urmare, anchetatorii au inceput verificari. E foarte bine, asta trebuie facut".