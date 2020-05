Doi elevi i-au taiat cablul de Net profesorului de matematica, care le dadea prea multe teme

Ziare.

com

Cei doi s-au dus in Cartierul Micro 4, unde locuieste profesorul, au intrat in bloc si, cu ajutorul unei scari, au decuplat cablul de la cutia de jonctiune, scrie Jurnal de Vrancea Fapta lor a fost insa vazuta de dascal, intrucat in scara exista camere de supraveghere.Sursa citata noteaza ca profesorul nu s-a lasat descurajat si a folosit functia de hotspot din telefon. Astfel, el le-a dat noi teme celor doi elevi."Am aruncat o privire intamplator si i-am vazut pe cei doi pusti la treaba, taind cablul de Internet. Mi-am dat seama care era mobilul actiuniii lor si m-am gindit sa le fac si eu o surpriza si, folosind hotspot-ul telefonului, le-am trimis un cadou special care sa-i astepte la sosirea acasa", a declarat profesorul de matematica pentru Barikada.ro.El a spus ca nu va face reclamatie la politie, pentru ca parintii celor doi au promis ca vor remedia pagubele.