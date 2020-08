Doua asociatii de elevi anunta ca au depus plangere penala pentru abuz in serviciu impotriva lui Orban, Turcan si Anisie

Potrivit sursei citate, Asociatia Elevilor Constanta (AEC) si Asociatia Elevilor Bucuresti si Ilfov (AEBI), ii face responsabili de ingradirea dreptului la educatie pe Orban, Turcan si Anisie, acuzandu-i de luarea unor decizii ce-i obliga pe elevi si profesori sa-si procure singuri mastile de protectie faciala pe care le vor folosi in scoala, dar si pentru intarzierea achizitiei echipamentelor IT necesare invatamantului la distanta, abia din semestrul al doilea."Sintagmaeste doar o metafora in ceea ce priveste invatamantul romanesc, iar autoritatile ne demonstreaza acest lucru in fiecare zi. In contextul epidemiologic actual guvernul isi propune sa lase responsabilitatea pe umerii parintilor prin decizia alarmanta de a pune achizitionarea mastilor in spatele fiecarui elev, iar in data de 27 august a fost anuntat faptul ca dispozitivele conectat la internet nu vor fi gata pentru inceperea anului scolar", precizeaza AEC.In finalul comunicatului de presa, protestatarii subliniaza ca autoritatile statului au obligatia constitutionala sa asigure accesul liber la educatie, in mod nediscrimatoriu."Dreptul la educatie si sanatate nu se negociaza, autoritatile fiind principalii responsabili atunci cand vine vorba de asigurarea acestora pentru fiecare elev din Romania. Facem din nou apel la legalitate si cerem achizitionarea de materiale igienico-sanitare precum si cea de echipamente IT conectate la internet, pentru a asigura digitalizarea echitabila a invatamantului si integritatea fizica a copiilor", se arata in finalul comunicatului de presa.