Un elev al Colegiului National "Mircea cel Batran" din Constanta a fost admis la Universitatea Harvard

Colegiul National "Mircea cel Batran" a transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca elevul Darius Gabriel Mardaru a fost admis la Universitatea Harvard, cea mai veche si mai prestigioasa din Statele Unite."A fost acceptat la Universitatile Columbia si Harvard cu bursa integrala la ambele, la Columbia oferindu-i-se si titlul de tanar cercetator, un program de cercetare in stiinte pentru cei mai promitatori studenti care au aratat determinare, pasiune si sete de cunoastere. Programul este dedicat exclusiv studentilor pe care Universitatea Columbia ii considera ca fiind de excelenta. La Universitatea Columbia au fost 60 de mii de aplicanti, iar la Harvard, din 57 de mii de aplicanti au fost acceptati 1.900", a transmis unitatea de invatamant din Constanta.Tanarul a decis sa aleaga Universitatea Harvard. "Pe viitor, Darius Gabriel Mardaru isi doreste sa se specializeze in stiintele pamantului si stiinte planetare asociate cu chimie , dar si neurostiintele, biochimia si biologia moleculara ii surad. Personalitate plurivalenta, nu exclude nici specializari interdisciplinare, cum ar fi geobiologia, geochimia sau paleobiologia", a mai precizat Colegiul National "Mircea cel Batran". Darius Gabriel Mardaru are doua calificari in lotul largit pentru Olimpiada Internationala de Stiintele Pamantului ; o calificare in lotul largit pentru Olimpiada Internationala de Stiinte pentru Juniori; premiul 1 si medalie de aur la Olimpiada Nationala de Chimie in 2018; medalie de argint la Olimpiada Internationala de Stiinte pentru Juniori (IJSO) 2017, Olanda; medalie de argint la Olimpiada Internationala de Stiintele Pamantului (IESO) 2019, Coreea de Sud.