Un elev de clasa a III-a refuza sa mai mearga la scoala dupa ce a fost umilit de invatatoarea careia nu i-a placut martisorul

Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc luni 1 martie 2021. Elevul ar fi mers la scoala cu o ciocolata si un martisor confectionat de el si i l-a oferit invatatoarei, numai ca aceasta l-ar fi umilit in fata colegilor, spunandu-i ca martisorul este urat si ca el nu a fost in stare sa cumpere un martisor de calitate.Baietelul a ajuns acasa plangand dupa ore si le-a spus parintilor ca invatatoarea l-a jignit.Potrivit adevarul.ro , superiorii ierarhici ai invatatoarei de la scoala din Slobozia precizeaza ca au analizat cazul si ca nu se impune ca aceasta sa fie cercetata disciplinar.Sursa citata mai arata ca parintii baiatului, care a fost diagnosticat ca fiind hiperactiv, au facut sesizare si la Inspectoratul Scolar Arges si precizeaza ca au venituri foarte mici ca sa isi poata permite sa cumpere martisoare.In plus, baietelul are o afectiune oftalmologica, avand nevoie de interventii chirurgicale la ambii ochi. Rudele copilului spun ca acesta este extrem de afectat de incident si ca nu mai vrea sa mearga la scoala de frica invatatoarei.La randul sau, invatatoarea a declarat ca nu l-ar fi jignit pe baietel si ca i-ar fi spus doar ca nu trebuia sa cheltuiasca banii pe martisor si ciocolata.Tatal baietelului a cerut conducerii scolii din Slobozia sa ii permita sa stea pe holul scolii in timpul orelor, pentru a preveni alte incidente, iar solicitarea sa a fost aprobata.