Anuntul de ultima ora facut de ministrul Educatiei cu privire la elevii care invata in scenariul rosu

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a declarat, sambata seara, 27 februarie, la Realitatea Plus, ca regulile de distantare si prudenta trebuie pastrate in continuare cu sfintenie in scoli , insa elevii din clasele terminale trebuie sa mearga fizic la cursuri."Pentru acele scoli care vor intra in scenariul rosu si care nu vor mai permite accesul elevilor din clasele terminale, a VIII-a si a XII-a, vom insista, vom propune pentru cei care sunt in masura sa aprobe aceste propuneri pe care Ministerul Educatiei le va face, ca macar elevii claselor a VIII-a si a XII-a sa poata sa mearga la scoala pentru ca vor avea examene nationale. Examenele nationale vor fi cu prezenta fizica, deci vor trebui sa fie foarte bine pregatiti", a spus Sorin Cimpeanu.In prezent, in cazul scenariului rosu cauzat de pandemia de COVID-19, scoala se inchide si toti elevii fac cursuri online.