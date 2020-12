Elevii care stau la ore fara camera video pornita pot fi considerati absenti in cazul in care nu raspund cerintelor profesorilor

Situatia se schimba insa in cazul evaluarilor, cand elevii sunt obligati sa aiba sistemul audio-video pornit. Modificarile vin cu cateva zile inainte de vacanta de iarna, la o luna si jumatate de la trecerea tuturor cursurilor in mediul online, scrie Edupedu.ro Este vorba de Ordinul de ministru nr 6.200/16.12.2020, care completeaza una dintre obligatiile elevilor din OMEC 5.545/2020, cel care prevede regulile in predarea online din acest an scolar, mai arata sursa citata.La Articolul 14, litera f se arata ca elevii "au obligatia de a participa la activitatile desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului; in caz contrar, elevul este considerat absent si se consemneaza absenta in catalog. Absenta poate fi motivata, in cazul justificate, in baza unei cereri scrise a elevului major/a parintelui/a tutorelui legal instituit.In situatia in care elevul raspunde cerintelor cadrului didactic , indiferent daca are sau nu in functiune sistemul audio-video, nu i se poate consemna absenta la ora de curs; exceptie fac orele destinate exclusiv evaluarii elevilor, la care acestia trebuie sa fie conectati audio-video."