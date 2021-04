CNSU a decis ca elevii din invatamantul special pot participa fizic la ore, indiferent de rata de infectare din localitate, daca acestea nu sunt in carantina

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 28 aprilie 2021, Hotararea numarul 25.Prin aceasta Hotarare, Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei sunt abilitate sa emita un ordin comun de ministru pentru reluarea anului scolar in conditii de siguranta,cu respectarea urmatoarelor prevederi:-permiterea participarii zilnice cu prezenta fizica la cursuri , a elevilor cu cerinte educationale speciale, indiferent de clasa , in toate unitatile de invatamant care functioneaza in localitati in care nu este instituita masura carantinei zonale, sub conditia respectarii stricte a normelor de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2;-permiterea participarii zilnice cu prezenta fizica la cursuri a intregului efectiv al claselor a VIII-a si a XII-a, a XIII-a, si a celor din anii terminali din invatamantul profesional si postliceal, in toate unitatile de invatamant care functioneaza in localitati in care nu este instituita masura carantinei zonale, sub conditia respectarii stricte a normelor de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2;-permiterea organizarii orelor remediale, cu prezenta fizica, in toate unitatile de invatamant care functioneaza in localitati in care nu este instituita masura carantinei zonale, sub conditia respectarii stricte a normelor de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2.Cursurile incep, dupa vacanta prelungita de primavara, in 5 mai.