Sambata, 28 Aprilie 2012, ora 09:12
Elevii romani au castigat premiul cel mare al concursului NASA
Cativa elevi de la Colegiul National de Informatica Tudor Vianu din Capitala au castigat marele premiu al concursului NASA Space Settlement, la egalitate cu o echipa de copii de la Cypress Bay High din Weston, Florida.

Elevii romani merg la Washington, la sfarsitul lunii mai, si au fost recompensati si de Primaria Bucuresti cu o tabara de sapte zile la mare si alte premii, informeaza Digi Tv.

Premiul de 5.000 de dolari a fost castigat la egalitate de proiectele "Aurora: Earth Orbiting Settlement", realizat de echipa de elevi de la Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" (grupa clasele 9 - 10), si "The Kon Tiki", opera celor de la Cypress Bay High din Weston, Florida (grupa - clasele 11 -12).

La concursul din acest an au fost inscrise 474 de proiecte, realizate de 1.246 de elevi, coordonati de 103 profesori, din 19 tari. Mai multe proiecte romanesti au fost premiate. Spre exemplu, de la Colegiul National "Mircea cel Batran" din Constanta, au castigat 15 proiecte.

Toti elevii inscrisi si profesorii coordonatori sunt invitati la conferinta anuala International Space Development Conference, organizata de National Space Society (NSS), intre 24 si 28 mai, la Washington.

