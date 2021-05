Momentul in care elevii din Bucuresti ar putea relua cursurile cu prezenta fizica. Cinci scoli vor continua invatamantul online

Sorin Cimpeanu: Elevii nu sunt obligati sa se intoarca la scoala

Ordinul care prevede ca scenariile dupa care functioneaza scolile sa nu se mai raporteze la incidenta inregistrata in ziua de vineri a fost publicat, luni seara, in Monitorul Oficial Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , afirma ca, practic, s-a renuntat la sintagma "saptamanal, cu raportare la fiecare zi de vineri". El explica faptul ca Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si DSP trebuie sa initieze hotararea Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, de fapt.La randul sau, prefectul Capitalei, Alin Stoica, afirma ca, daca ramane trendul descendent pentru rata de infectare, marti ar urma sa aiba loc sedinta CMBSU."Intrarea in vigoare ar putea fi miercuri, cel mai devreme", explica Alin Stoica.El arata ca 157.143 de copii pot participa cu prezenta fizica in scoli , 115.575 pot participa online, mentionand ca, din motive de infrastructura, cinci unitati de invatamant vor continua invatamantul online, respectiv 2.922 de elevi Totodata, sunt 43 de elevi confirmati pozitiv la infectia cu noul coronavirus si 31 de clase sunt suspendate, iar 20 de angajati din invatamant sunt confirmati cu COVID-19.Incidenta in Capitala transmisa luni de GCS era de 0,94 la mie.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, declara, luni, dupa sedinta conducerii PNL , ca e posibil ca de miercuri totii copiii din Bucuresti sa mearga la scoala."Nu ar fi rational sa se organizeze o sedinta a CMBSU luni noaptea pentru a anunta schimbari de marti dimineata. Se va face, probabil, sedinta la nivelul Municipiului Bucuresti in cursul zilei de marti, dupa ce vom avea si rata de infectare de maine si vom avea o confirmare a trendului descendent", declara Cimpeanu.Elevii care manifesta o teama excesiva fata de pandemia de COVID-19 pot fi trecuti in categoria "vulnerabilitati"si pot ramane in continuare acasa, sa invete online, scoala fiind obligata sa-i asigure accesul la educatie , spune ministrul Educatiei. Acest lucru poate fi hotarat si de parinti."Elevilor care prezinta simptome specifice de orice fel li se recomanda sa nu intre in comunitate. Elevii care au vulnerabilitati medicale sau au alte motive intemeiate vor trebui sa aiba asigurat procesul de invatare in online", a precizat ministrul educatiei, dorind sa elimine "acel zvon cu privire la obligativitatea (invatamantului fata in fata - n.r.) impusa in orice fel de conditii", potrivit digi24.Aproape 7.800 de elevi din Bucuresti au depus deja cereri de a ramane in continuare in online.Trebuie sa li se asigure accesul la invatamant online...Daca ai simptome specifice, nu trebuie sa astepti confirmarea medicala. Anunti scoala ca propriul copil are simptome specifice, motiv pentru care nu va fi prezent la scoala si vrea sa aiba asigurat in sistem online procesul de invatare...Eu cred ca putine sunt clasele unde sa nu existe cel putin un elev in acesta situatie, deci recomandarea este sa fie camerele video pregatite", a declarat Sorin Cimpeanu.Despre parintii care inca se tem sa-si trimita copiii la scoala, desi copilul este bine si nu are simptome, ministrul a raspuns ca sunt indreptatiti sa-i mai tina acasa."Nu stiu, eu as incadra asta la vulnerabilitati. Teama exagerata este o vulnerabilitate. Cadrul legal acesta este: simptome specifice de orice fel sau vulnerabilitati sau motive intemeiate. Sunt convins ca in scoli va exista intelegere", a punctat Sorin Cimpeanu.