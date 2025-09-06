Elevii vor intra in scoala cu cartele, din septembrie (Video)

Sambata, 23 Iulie 2011, ora 11:44
Elevii vor intra in scoala cu cartele, din septembrie (Video)
Elevii care aveau prostul obicei sa chiuleasca vor avea o surpriza neplacuta din septembrie, data de la care ministerul Educatiei va impune in scoli intrarea pe baza de cartele magnetice.

Astfel, elevii vor trebui sa isi "ponteze" prezenta la ore cu ajutorul acestor cartele, iar profesorii, dar si parintii vor fi informati in timp real despre prezenta sau absenta in scoala a copiilor.

Anuntul a fost facut vineri, de Oana Badea, secretar de stat in ministerul Educatiei. Badea a anuntat, la Suceava, ca din septembrie, intrarea in scoli se va face pe baza unor cartele magnetice, prezenta elevilor, dar si o evidenta a tuturor celor care intra in scoala, fiind inregistrata de un sistem automatizat.

In doar caeva minute de la inceperea orei, profesorii vor fi anuntati de sistem cine sunt cei absenti sau care au intarziat. Secretarul de stat crede ca in acest mod, nici profesorii care pana acum erau mai indulgenti nu vor mai putea motiva absente prea usor.

Aceasta decizie a ministerului are si o alta utilitate: in scoli nu va mai putea intra oricine din afara institutiilor e invatamant.

