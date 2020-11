Fiecare inspectorat scolar va pune la dispozitie o linie telefonica pentru elevi si parinti

"Inspectoratele scolare vor elabora un plan de interventie local pentru fiecare unitate de invatamant, pornind de la nevoile specifice, astfel incat toti copiii sa aiba acces la educatie. Fiecare inspectorat, prin intermediul CJRAE/CMBRAE, va pune la dispozitie, zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 8,00-16,00, o linie telefonica de consiliere destinata elevilor si parintilor. Acestia vor fi sprijiniti de specialisti pentru a gestiona mai usor aceasta perioada in care exista nevoie de indrumare, sprijin emotional si consiliere. Numerele de telefon vor fi afisate pe site-urile inspectoratelor scolare si pe paginile web ale Ministerului Educatiei si Cercetarii: www.edu.ro si http://educatiacontinua.edu.ro", informeaza un comunicat de presa al Ministerului Educatiei si Cercetarii.Potrivit sursei citate, in contextul actual, "pentru a veni in sprijinul" elevilor si al cadrelor didactice, consilierii scolari vor participa si la orele de dirigentie.Complementar, CJRAE/CMBRAE va organiza si sesiuni online pentru profesorii diriginti, dar si pentru parinti, sesiuni care au drept scop o mai buna gestionare a diferitelor situatii cu care ei se pot confrunta in aceasta perioada.Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie , a avut luni, 9 noiembrie, o videoconferinta cu inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti si directorii Centrelor Judetene de Resurse si Asistenta Educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE/CMBRAE).In cadrul videoconferintei, ministrul a prezentat masurile adoptate pentru aceasta perioada de suspendare a cursurilor.Potrivit MEC, masurile vizeaza componenta educationala (continuarea procesului de predare-invatare-evaluare) si pe cea socio-emotionala (oferirea de consiliere psihologica pentru elevi profesori si parinti).