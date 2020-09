Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, la inceputul noului an scolar: "Cum majoritatea ati votat primari prosti, nu aveti nici spatii de invatare cum trebuie pentru copii. Eu, in schimb, sunt bine, mersi"

"In 2011, bazat pe rezultatele comisiei Miclea, v-am dat o lege conform careia azi am fi avut:1) o Biblioteca Scolara Virtuala si profesori pregatiti sa predea online,2) numar maxim de elevi la clasa 25, fara nicio exceptie, in toate clasele si in toate scolile,3) o treime din profesorii din sistem angajati pe baza de performanta reala,4) directorii de scoli apolitici selectati dintre cei mai buni manageri educationali,5) o reala descentralizare a deciziei manageriale si a finantarii, implementate gradual: azi toti ar fi obisnuiti cu decizia locala,6) un an scolar mai lung si o programa scolara transdisciplinara: programa nu ar mai fi asa de inghesuita iar predarea si evaluarea ar fi mult mai relevante,7) after school generalizat si activitati extracurriculare mai destepte,8 un cont educational pentru deja jumatate din elevi, din care s-ar fi putut achizitiona si tablete si masti,9) internet in toate scolile,10) parinti mult mai implicati in viata scolii dar si profesori mai protejati", scrie Funeriu, pe Facebook.Fostul ministru al Educatiei a mai aratat ca alegerile din 2012 si 2016 au dus la "mascrarea" Legii 1. "In 2012 si 2016 poporul, adica voi, ati votat USL respectiv PSD , care au masacrat Legea 1 si in consecinta nu aveti nimic din toate astea. Cum majoritatea ati votat si primari prosti, nu numai un parlament pesedist care a numit ministri care au demolat tot, nu aveti nici spatii de invatare cum trebuie pentru copii. Eu, in schimb, sunt bine, mersi. Pot paria ca nici anul asta nu veti vota (nici la locale si nici la generale) oameni care inteleg ce e de facut cu scoala dar vir fi "modesti, empatici si care asculta ce vor oamenii". Si, peste 10 ani, iar o sa va mirati ca votand prosti sau mesianici aveti parte de decizii proaste sau ridicole. Incercati macar, atat cat puteti, sa nu bagati spaima in copii pentru ziua de maine", a mai scris Funeriu."Opriti nebunia si strategiile de tot felul si aplicati Legea 1 in forma originara. Si nu va mai consumati creierii degeaba, totul e, limpede si corect, in acea lege", isi incheie Daniel Funeriu mesajul de pe pagina sa de Facebook.