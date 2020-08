GRAFIC Reguli pentru inceperea scolii in siguranta: Distantarea de 1,5 metri intre bancile elevilor si mastile de protectie scad riscul de infectare

Sursa: Salvati Copiii

Trebuie luata in calcul rotatia elevilor

Propunerile ONG-ului

Intr-o scrisoare deschisa trimisa Viceprim-ministrului, Ministerului Educatiei si Cercetarii si Ministerului Sanatatii, Organizatia Salvati Copiii prezinta concret modul in care pot fi asezate bancile intr-o sala de clasa astfel incat elevii si profesorii sa poata fi prezenti la cursuri cu riscuri cat mai mici de infectare.Potrivit schitei, intr-o sala de clasa de 50 de metri patrati, bancile pot fi asezate in asa fel incat sa aiba loc 16 elevi , iar distanta dintre acestia va fi de 1,5 metri. Mai mult, intre catedra profesorului si prima banca distanta trebuie sa fie de cel putin doi metri.Aceasta varianta ar avea un risc moderat de infectareIn general, intr-o sala de clasa de 50 de metri patrati invata aproximativ 36 de elevi, iar distanta ar fi de un metru, insa gradul de infectare este ridicat.Salvati Copiii mai transmite ca acolo unde nu e posibila aceasta distantare trebuie luata in calcul invatarea prin rotatie (pe grupe), in care jumatate din elevi vor fi pentru o saptamana la scoala si cealalta jumatate vor face lectii online.ONG-ul mai arata ca regulile de sanatate publica de prevenire a raspandirii COVID-19, comunicate public de reprezentantii Guvernului Romaniei, in toate fazele pandemiei, au prevazut obligatia tuturor persoanelor ca, in spatiile publice inchise, sa respecte distanta fizica de minimum 1,5 metri, iar in anumite conditii de 2 metri (in unitatile medicale, in spatiile de ingrijire personala, in lacasurile de cult etc.).Aceleasi ratiuni au determinat Guvernul sa decida inchiderea tuturor unitatilor de invatamant in data de 10 martie, perioada in care ratele zilnice de infectare cu Covid-19 erau de 3-4 ori mai mici decat in prezent.Plecand de la aceste considerente, Salvati Copiii considera recentul act normativ supus consultarii publice emis de Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Sanatatii extrem de important si propune urmatoarele modificari si completari:de respectare a unei distantari fizice minime de 1,5 metri intre elevi la clasa;autoritatilor locale in pregatirea scolilor si in minimizarea factorilor de excluziune sociala in randul copiilor;consilierii psihologice, a educatiei pentru sanatate pentru elevi si prevenirea situatiilor de bullying/cyberbullying intre elevi;cu privire la modalitatea de distribuire a tabletelor si a laptopurilor si cu privire la desfasurarea activitatilor didactice in sistemul de invatare online (la distanta);mastilor de protectie pentru toti copiii si stabilirea responsabilitatii achizitionarii acestora si a materialelor igienico-sanitare necesare in scoli unui mecanism de raportare a situatiilor de incalcare a dispozitiilor legale cu privire la regulile de siguranta sanitara si la derularea activitatilor didactice.