Liceele din Italia raman inchise, in timp ce elevii combat plictiseala prin conflicte de strada

34.000 de elevi risca abandonul scolar

Momentul se amana, insa, in multe regiuni, pentru luna februarie 16 regiuni au stabilit ca e mai bine sa nu redeschida scolile si sa astepte pana in luna urmatoare: curba pandemiei covid-119 in Italia continua sa aiba un trend ascendent si exista probabilitatea unui nou val care sa rastoarne orice decizie luata acum la nivel local. Masurile de relaxare dinaintea Craciunului ar putea determina o crestere brusca a numarului de noi pozitivi si deci o inchidere generala.In timp ce pandemia a concentrat toata atentia asupra Sanatatii si asupra varstnicilor, adolescentii au fost lasati in soarta lor, un segment total descoperit. Fara nici un fel de atentie, atat din partea autoritatilor cat si din partea multor parinti care fie lucreaza, fie trebuie sa gestioneze fii de varste mai mici, fie... ambele situatii. Acest segment de varsta se dovedeste a fi la fel de vulnerabil, si el cu marile sale exigente.In urma cu cateva zile o prietena, de profesie psiholog, imi spunea cat de ingrijorata este pentru viitorul adolescentilor. Imi mai zicea ca, potrivit experientei sale profesionale, acest sector de varsta este unul dintre cele mai afectate de pandemie. In ultimele luni nu avea timp nici sa mai raspunda la telefon, intrucat sedintele de terapie cu clienti adolescenti, pe care le desfasoara online din luna martie, nu ii dau o clipa de ragaz.Initial, probabil si in baza unei prejudecati, m-am intrebat de ce oare acesti adolescenti sunt asa afectati, avand in vedere ca sunt sanatosi tun, asa de sanatosi incat chiar si in zilele declarate "rosii", deci cand nu poate iesi din casa decat in cazuri extreme, ei continua sa se intalnesca, de cele mai multe ori fara sa poarte masca, in parcurile destinate locurilor de joaca pentru copii, unde continua sa socializeze fata in fata, nas in nas si trecandu-si de la unul la altul cate o tigara aprinsa.In timp ce liceele continua sa ramana inchise, intalnirile in afara scolii devin tot mai... incandescente. In ultimele zile, mai multe stiri, cu protagonisti minori continua sa se alterneze cu cele referitoare la pandemie si vaccinare: la Gallarate (nordul Italiei) circa o suta de minori s-au organizat pe grupurile de socializare si s-au intalnit in centrul orasului pentru a se bate cu pumnii si cu batele, o descarcare de adrenalina care a lasat fara cuvinte putinii comercianti care au putut sa isi deschida magazinele si care, de altfel au si chemat fortele de ordine care au intervenit prompt. (https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/09/gallarate-maxi-rissa-tra-minorenni-armati-di-bastoni-e-catene-cento-i-ragazzi-coinvolti-video/6060124/).Cu o zi inainte, la Napoli (in sudul Italiei), sase tineri, dintre care 4 minori si alti doi abia trecuti de varsta majoratului au luat la palme, pumni si suturi pentru cateva minute bune un barbat de 50 de ani https://napoli.repubblica.it/cronaca/2021/01/04/news/rider_aggredito_due_minorenni_sottoposti_a_fermo-281149726/ care, cu un scuter ducea pizza la domiciliu; totul ca sa ii ia scuterul; au fost dusi in Chestura si acolo au plans si au cerut iertare.Tinerii isi dau intalnire in chat, apoi, tot prin retelele de socializare impartasesc si difuzeaza imaginile conflictelor. Nu se tine cont de destinatarul imaginilor si de eventualele sale fragilitati, rezultand un fel de efect de contaminare sociala: o actiune impartasita devine un impuls in orientarea comportamentului celorlati, care se simt "la fel". Astazi tinerii traiesc intr-un context in care succesul si faima sunt pe primul loc, si nu e dificil sa intelegem cum fenomenul violentei - ca moda - castiga teren in baza necesitatilor grupului cel mai cunoscut, cel mai popular, care te face sa te simti cel mai mai puternic. Rezulta un tablou complicat si delicat: 4 din 10 elevi resping experienta didactica la distanta, nu vor sa auda de scoala in fata computerului, principala dificultate fiind aceea a se concentra pe lectiile online; urmeaza aceea a problemelor tehnice, de conexiune internet, in ceea ce-i priveste pe ei sau pe profesori . Multi declara deschis ca se plictisesc in timpul scolii online.Studiul italian arata ca exista riscul abandonului scolar pentru cel putin 34 de mii de elevi de liceu. 28 la suta declara ca cel putin un coleg de clasa , incepand de la inchiderea generala din martie, a incetat sa mai frecventeze lectiile si dintre acestia un sfert spun ca au cunostinta de cel putin 3 colegi care nu mai participa la lectii.Pentru cei care sunt inca prezenti la orele online, 35% se simt mai putin pregatiti in comparatie cu perioada in care se frecventau cursurile in scoala. Adolescentii spun ca se simt obositi (31 %), nesiguri (17%), preocupati (17 %), anxiosi (15 %), dezorientati (14 %), un caleidoscop de senzatii negative despre care vorbesc in familie sau cu prietenii, dar care pentru altii e o chestiune atat de personala ca nu vor sa o impartaseasca nimanui.Acesti tineri se simt exclusi din alegerile pentru combaterea pandemiei, care i-a "pedepsit" cu intreruperea activitatii scolare, 65% sunt convinsi ca sunt nevoiti sa plateasca incapacitatea adultilor de a gestiona pandemia, iar 43 % se simt acuzati de adulti ca ar fi principalul infector, in timp ce 42 % considera ca nu e corect ca adultii sa mearga la serviciu, in timp ce tinerilor nu le este permis sa mearga la scoala.Potrivit unor statistici ale Ministerului Educatiei, 7,4 % dintre elevii de liceu in Italia sunt straini. Elevii romani sunt cei mai numerosi la toate nivelurile de varsta, din Romania provin 157.470 incepand de la clasa intaia pana la liceu inclusiv. Potrivit unor statistici ale Ministerului Educatiei, 7,4 % dintre elevii de liceu in Italia sunt straini. Elevii romani sunt cei mai numerosi la toate nivelurile de varsta, din Romania provin 157.470 incepand de la clasa intaia pana la liceu inclusiv. Intre elevii aflati la a doua generatie, deci nascuti pe teritoriul Italiei, romanii sunt grupul ce mai numeros, peste 96.000.