Industria mastilor pentru copii inutile si extrem de scumpe. Cum au explodat online oferte de tipul "livrare pentru toata Romania 20 de lei la usa"

Masti copii si adulti cu 3 straturi

Platformele de anunturi s-au umplut cu oferte de masti pentru copiii care urmeaza sa ajunga la scoala. Preturile sunt destul de mari in comparatie cu ce gasiti acum pe piata, iar mai toate garanteaza protectie de pana la 8 ore, garantand ca pot fi reutilizate."MASCURI COPII KN95: 2 - 6 ani - pret 20 lei/buc, 7 - 14 ani - pret 20 lei/buc. Cea mai inalta clasa de masti certificate de protectie respiratorie. 5 straturi de protectie de peste 95%. Plapa nazala moale, agrafa reglabila. Mastile sunt eficiente pana la 8 ore de utilizare continua, apoi se spala intr-o masina de spalat pana la 60 minute cu pulbere de spalat sau manual cu apa calda si sapun. Livrare pentru toata Romania 20 de lei la usa", este textul unui anunt pe platformele specializate.Am sunat la numarul din anunt si ne-a raspuns o doamna cu accent slav care nu vorbea deloc limba romana. Asa ca, dupa o conversatie intr-o engleza chinuita, a ramas sa-i trimitem adresa, prin sms, la care sa ne trimita mastile. La scurt timp, a revenit cu un telefon si cu precizarea ca, dupa ce copilul poarta masca timp de opt ore, sa o bagam la spalat in masina si apoi acesta o va putea purta din nou.O alta reclama promoveaza "masti adulti cu trei straturi" la doar 10 lei bucata. "Masti bumbac copii si adulti cu 3 straturi cu buzunar pentru filtru suplimentar. Copii - 8 lei. Adulti - 10 lei", asa suna un alt anunt.Alte anunturi sunt ceva mai cinstite si te avertizeaza de la inceput ca nu sunt masti care protejeaza atat de bine precum cele medicale."Masca personalizata pentru copii cu varsta 4-8 ani si 9-14 ani. Peste 130 modele.Pentru o utilizare corecta, pozitionati masca astfel incat sa acopere varful nasului, gura si barbia. Prindeti cele doua elastice dupa urechi. DUPA FOLOSIRE, MASCA POATE FI SPALATA SI REFOLOSITA! ATENTIE! Aceasta masca nu are filtre speciale integrate. Nu este un dispozitiv medical".Un alt anunt care ne-a atras atentia era al unei doamne din Bucuresti care vindea masti amuzante pentru copii. Dupa o discutie telefonica am aflat ca aceasta doar voia sa scape de ele pentru ca avusese un eveniment, iar pe cele ramase le vindea cu 30 de lei/ 20 bucati.Ministrul Sanatatii a anuntat ca nu vor purta masca de protectie copiii de la gradinita , cu varsta pana la 5 ani. Desi afirmatia a mai fost facuta in spatiul public, zeci de anunturi ale diferitelor persoane din toata Romania promoveaza masti pentru copii cu varste intre 2 si 4 ani.De asemenea, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , chiar afirma recent, ca elevii vor trebui sa poarte masti ajustate pe marimea fetei lor pentru ca altfel daca vor avea masti precum adultii acestea nu sunt deloc de ajutor pentru ca nu protejeaza.