Invatatoare condamnata la inchisoare cu suspendare dupa ce a pulverizat spray lacrimogen pe doi elevi de clasa intai

Dupa mai bine de un an, magistratii au pronuntat prima sentinta in acest caz. Invatatoarea a fost condamnata la 1 an si 8 luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce expertiza medico-legala a stabilit faptul ca aceasta are probleme psihice si discernamant diminuat, potrivit adevarul.ro Initial a fost declarata apta din punct de vedere medical si psihologic.Incidentul a avut loc la o scoala din comuna Santau. Invatatoarea castigase cu putin timp in urma concursul de profesor suplinitor la scoala cu nota 7. Aceasta intrase la clasa pentru a-si tine ora, iar la un moment-dat unul dintre elevi a dorit sa iasa afara din clasa pentru a merge in curte la joaca, insa profesoara nu i-a permis acest lucru, din cauza ca nu se aflau in pauza.Dupa ce un alt elev a intervenit, femeia a scos spray-ul lacrimogen, pulverizandu-l in fata copiilor. Doi elevi din clasa au fost afectati in mod deosebit si transportati la spitalul din Tasnad.Inspectoratului Scolar a anuntat ca invatatoarei ii va fi desfacut contractul de munca.