Lapte toxic in scolile din sectorul 2: Ontanu spune ca 30.000 de elevi ar fi fost afectati

Laptele contaminat cu aflatoxina, provenind din cele doua loturi retrase de pe piata romaneasca in urma unor controale desfasurate de autoritati, ar fi ajuns si la 30.000 de elevi din scolile din sectorul 2 al Capitalei, motiv pentru care primarul Neculai Ontanu a dispus retragerea acestuia din scolile bucurestene arondate acestei primarii.

Anuntul a fost facut de primarul sectorului 2, Neculai Ontanu, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta de Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, joi. Conform declaratiilor facute de edil la Realitatea TV, una dintre companiile vizate livreaza lapte si in scoli.

In urma unor controale desfasurate de autoritatile din Romania, au fost descoperite doua loturi de lapte ce contineau o cantitate de aflatoxina mai mare decat limita maxima admisa. Unul dintre loturile contaminate a fost depistat cand inca se afla la procesator, asa ca a fost retras inainte de a ajunge pe piata. Celalalt lot de lapte toxic, provenind din Ungaria, a fost identificat direct la un comerciant. Cele doua loturi au fost retrase de pe piata.

"Au inceput controalele in Romania. Pe masura ce facem aceste controale, descoperim noi si noi lucruri. Sunt cateva situatii de alerta, ultima vizeaza zona de lapte. S-a identificat lapte care este importat din Ungaria, care contine aflatoxina. S-a identificat si un procesator din Romania cu lapte cu aflatoxina", a spus Daniel Constantin, Ministrul Agriculturii, conform sursei citate.

In urma cu doua saptamani, guvernul sarb a dispus o serie de masuri similare in cazul unor cantitati de lapte suspectat ca ar fi contaminat. Miercuri, oficialii sarbi au publicat si rezultatele testelor de laborator, teste realizate in Germania, la Munchen, iar acestea au dovedit ca produsele vizate contineau o cantitate mai mare de aflatoxina decat era permis.

Aflatoxina este o substanta produsa de o ciuperca, este toxica si se numara printre cele mai puternici agenti cancerigeni cunoscuti. Contaminarea cu aflatoxina poate genera probleme hepatice, ciroza, hemoragii interne, o proasta asimilare a alimentelor sau cancer. Copiii sunt mai vulnerabili la expunerea la aflatoxina, riscand sa sufere probleme de dezvoltare si crestere.

