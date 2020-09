Laude-Reut - 14 septembrie. Mergem la scoala!

Din motive de securitate si sanatate, in contextul pandemiei COVID-19, elevii nu vor avea parte de o ceremonie de bun (re) venit la scoala, cu toata emotia revederii, ci de triaj medical, termometrizare, trasee de deplasare in incinta institutiei, reguli de purtare a mastii si de interactiune la distanta cu colegii si profesorii de care le este dor din 12 martie 2020.In aer liber si in conditii de distantare fizica , 16 absolventi din 30 vor primi diploma Magna Cum Laude, cea mai inalta distinctie acordata la finalul liceului nostru celor care obtin minimum media 9,50 la bacalaureat, o adevarata carte de vizita a pregatirii si seriozitatii lor pe noul drum pe care au pornit, la universitati de top din Europa, Statele Unite ale Americii si Israel.Vom profita de acest moment pentru a le ura drum bun, reamintindu-le ca ii asteptam mereu acasa, in marea familie Laude-Reut ai carei membri raman pentru totdeauna. Generatia 2020 nu a gustat bucuria absolvirii, marcata traditional prin banchetul de final al clasei a XII-a,intonandu-se online, iar palariile aruncate in sus au lovit tavanul - insa stim sigur ca visurile absolventilor nostri sunt mai inalte decat cerul si le vor realiza, pentru ca Laude-Reut le-a dat aripi, iar ei vor cuceri lumea. In cinstea lor, vom lansa in vazduh baloane alb-albastre, culorile scolii noastre.