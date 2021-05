Elevii nu mai sunt obligati sa poarte masca in curtea scolii. Alte masuri anuntate de ministrul Educatiei

Potrivit ministrului, saptamana viitoare (17-23 mai) in scolile din 2.527 de localitati toti elevii vor putea merge la scoala, cu prezenta fizica (Scenariul Verde). "Sunt peste 2,6 milioane de elevi in aceasta situatie (90%)", afirma ministrul Ministrul Educatiei sustine ca in 654 de localitati, in care rata de infectare este mai mare de 1 la mie, vor ramane in online (Scenariul Galben) elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a, si a XI-a (300.000 elevi reprezentand circa 10%)."Scenariul Rosu (suspendarea tuturor activitatilor cu prezenta fizica) se aplica scolilor din localitatile care ar putea fi carantinate, precum si claselor in care s-au inregistrat cazuri confirmate de infectare cu virusul SARS-CoV-2", mentioneaza Sorin Cimpeanu.