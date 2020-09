Mesaj de la personalitatile Romaniei pentru elevi inainte de inceperea noului an scolar VIDEO

Ana Blandiana, Maia Morgenstern, Marian Preda, Melania Medeleanu, Medeea Marinescu, Amalia Enache si Cornel Ilie vorbesc intr-un clip video despre curaj, incredere si despre importanta educatiei, indiferent de vreme si de vremuri. Clipul face parte din proiectul Ora de Caligrafie, un concept PiArt Vision, in colaborare cu Muzeul National Cotroceni si sustinut de DPD Romania. Proiectul a ajuns anul acesta la a patra editie.Intr-un an in care sunt foarte multe lucruri incerte legate de inceperea scolii si de felul in care se vor desfasura orele, personalitatile cunoscute ale Romaniei sunt alaturi de elevii din toata tara si ii indeamna sa priveasca acest nou inceput ca pe o provocare, ca pe o lectie a curajului, care-i va face mai puternici.Pentru copiii din clasele primare este probabil cel mai dificil, pentru ca ei resimt cel mai mult lipsa contactului direct cu invatatorii si colegii lor. Adaptarea la cursurile online este o provocare. Iar micutii elevi trebuie sa stie ca nu sunt singuri pe acest drum al Invataturii. Ca au alaturi de ei oameni mari.Mesajul este optimist si incurajator, dar clipul video are si referiri la realitatea pe care suntem nevoiti sa o traversam in aceasta perioada. De exemplu, actrita Maia Morgenstern apare la final purtand masca, subliniind situatia exceptionala in care ne aflam.In clip apare si Dorli, eleva in clasa a II-a la Scoala Gimnaziala "Sfintii Constantin si Elena" din Bucuresti., a declarat Oana Ivan, co-fondator PiArt Vision, a adaugat Calin Hera, co-fondator PiArt Vision., a precizat Liviu Jicman, directorul Muzeului National Cotroceni.", a declarat Karla Codrea, CEO DPD Romania.Ora de caligrafie este un concept cultural-educational care se doreste a fi un indemn pentru educatia sanatoasa, temeinica, si care isi propune sa transmita un mesaj de incurajare si responsabilitate deopotriva copiilor, invatatorilor si parintilor.In mod traditional, proiectul se desfasoara la inceput de an scolar la Muzeul National Cotroceni, in Salonul Cherchez, in prezenta elevilor care au colegi de banca personalitati marcante ale Romaniei.Ora de caligrafie este un proiect PiArt Vision organizat in parteneriat cu Muzeul National Cotroceni si sustinut de compania de curierat DPD Romania.