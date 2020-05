Ministerul Educatiei a decis cum se incheie situatia scolara in acest an

invatamantul gimnazial, liceal, profesional si postliceal

Ziare.

com

In document este prevazuta modalitatea de incheiere a situatiei scolare "in situatii obiective, cum ar fi calamitati naturale, intemperii, epidemii, pandemii, alte situatii speciale care impun suspendarea cursurilor pentru o perioada de timp care nu permite incheierea situatiei scolare pe semestrul al II-lea".Potrivit ordinului, "".Pentru, mediile se incheie astfel:* daca elevul are cel putin doua note pe semestrul al II-lea si nu se poate valorifica activitatea online, situatia scolara semestriala se poate incheia cu aceste doua note;* daca elevul are cel putin doua note pe semestrul al II-lea si se poate valorifica activitatea online, situatia scolara se poate incheia cu mai mult de doua note;* daca elevul are doar o nota pe semestrul al II-lea si nu se poate valorifica activitatea desfasurata online, a doua nota va fi considerata nota care reprezinta media elevului din primul semestru;* daca elevul are doar o nota pe semestrul al II-lea si se poate valorifica activitatea desfasurata online, situatia scolara semestriala se poate incheia cu cel putin doua note;* daca elevul nu are nicio nota pe semestrul al II-lea si nu se poate valorifica activitatea desfasurata online, media semestrului I devine media anuala;* daca elevul nu are nicio nota pe semestrul al II-lea si se poate valorifica activitatea desfasurata online, situatia scolara semestriala se poate incheia cu cel putin doua note.Aceste reguli se aplica si in cazul calificativelor date laTot in cazul invatamantului gimnazial, liceal, profesional si postliceal,si nu se poate valorifica activitatea desfasurata online, atunci cadrul didactic decide, impreuna cu elevul sau parintele acestuia, data la care copilul poate sustine o lucrare scrisa sau un proiect prin care sa fie notat, iar nota de la aceasta evaluare devine media anuala.Daca media primului semestru este mai mica decat 5 si se poate valorifica activitatea desfasurata online, media semestrului al II-lea poate fi incheiata cu cel putin doua note.Valorificarea activitatii online prin calificativ/nota se face, se arata in ordin.Pentru elevii din, incheierea situatiei scolare la modulele studiate doar in semestrul al II-lea, pentru care nu poate fi valorificata activitatea online, se desfasoara astfel: cadrul didactic decide impreuna cu elevul sau parintele data la care acesta poate sustine o lucrare scrisa/un proiect prin care sa fie notat, iar aceasta nota devine media anuala.In ordin se mai prevede canumai dupa primul semestru, daca media lor de admitere este cel putin egala cu media ultimului admis la specializarea la care solicita transferul.In situatii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale, acolo unde exista, sau a documentelor medicale justificative, elevii din clasa a IX-a a invatamantului liceal pot fi transferati si in cursul primului semestru sau inainte de inceperea acestuia, cu respectarea conditiei de medie.