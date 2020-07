Ministerul Educatiei anunta reducerea numarului de ore pentru elevii din clasele pregatitoare, a V-a si a IX-a

Institutia a lansat in dezbatere publica un proiect de ordonanta care stipuleaza ca, din aceasta toamna, numarul de ore pe care le vor face elevii din clasele pregatitoare, a V-a si a IX-a va fi stabilit prin ordin al ministrul Educatiei.Totul in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede reducerea numarului de ore, iar in acest moment, ministerul inca discuta cu toate partile implicare despre ce materii ar putea fi eliminate sau reduse, din punctul de vedere al cantitatii de informatii predate.Secretarul de stat pentru invatamant preuniversitar , Luminita Barcari, spune, la Europa FM, ca in curand, Ministerul Educatiei va pune in dezbatere publica noile planuri cadru in care se prevede ce ore ar putea disparea, din aceasta toamna, din orarul elevilor de inceput de cicluri scolare.