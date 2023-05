Ministrul Educatiei legalizeaza fondul scolii

Ministrul Educatiei, Remus Pricopie, a declarat ca lucreaza la un mecanism prin care parintii si toti cei care vor sa doneze bani institutiilor de invatamant sa o poata face direct in conturile scolii.

De asemenea, el vrea sa extinda la scoli sistemul de donare a 2% din impozitul pe profit, informeaza Realitatea TV.

Pozitia noului ministru al Educatiei este diferita fata de cea a Ecaterinei Andronescu, care preciza in timpul mandatului sau ca fondul clasei "se plaseaza clar in afara legii" si le recomanda parintilor sa nu ofere bani.

Mihaela Guna, presedinte al Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti, a declarat la Realitatea TV ca este clar pentru toata lumea ca trebuie admisa finantarea suplimentara a scolilor prin intermediul organizatiilor de parinti numai daca acestea au personalitate juridica, intr-un mod transparent si ilegal, pe baza consimtamantului parintilor din unitatea de invatamant respectiva.

"Am convenit cu domnul ministru sa facem o propunere legislativa in aceste sens. Am discutat la comisia de educatie de la Camera Deputatilor", a declarat Mihaela Guna.

Ads

Intrebata daca nu se asteapta la reticente din partea parintilor, aceasta a spus ca nu crede ca se va intampla asa pentru ca "fiecare parinte isi doreste sa ajute copilul", iar pana acum nu putea sa faca legal acest lucru.

Ea a precizat, de asemenea, ca toti parintii isi doresc sa le creeze conditii mai bune copiilor la scoala. "Noi nu putem de la bugetul de stat, incercam intr-o alta maniera", a spus Mihaela Guna.

Pe de alta parte, aceasta a negat ca prin legalizarea fondului clasei si al scolii s-ar afecta in vreun fel principiul gratuitatii invatamantului de stat in Romania.

"Invatamantul e gratuit, dar legea educatiei prevede si posibilitatea unor finantari suplimentare, fata de cea de baza", a explicat aceasta, adaugand ca viitoarea conducere a asociatiei de parinti, impreuna cu membrii ei, va hotari in ce masura si cum vor putea fi ajutati copiii si scoala.

"Nu inseamna ca isi propune sa cumpere manuale sau sa construiasca o scoala noua", a mai explicat aceasta, adaugand ca orice cetatean va putea dona 2% si pentru o scoala.