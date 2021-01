Ministrul Educatiei, prima reactie dupa ce angajatul unei scoli s-a infectat cu noua tulpina a coronavirusului: Interesul pentru deschiderea scolilor se pastreaza. Excludem scenariul hibrid

Prima reactie a ministrului Educatiei

Cimpeanu: Interesul major pentru deschiderea scolilor se pastreaza

Ministrul Sanatatii, despre cazul angajatului unei scoli infectat cu noua tulpina din Marea Britanie

Pentru acestia se asteapta acum rezultatul secventierii, pentru a se stabili daca au fost infectati cu forma virulenta a SARS-Cov-2, cea din Marea Britanie. Persoana depistata cu noua tulpina este angajata la o scoala din Capitala , iar patru contacti, angajati ai aceleiasi scoli , sunt testati in prezent pentru a se stabili daca s-au infectat si ei cu noua tulpina din Marea Britanie."Nu stim daca vreunul dintre cele patru persoane din Bucuresti, angajate ale scolii, este confirmata cu aceasa noua tulpina a coronavirusului, cea din Marea Britanie. Au fost efectuate teste pentru cei patru angajati ai scolii si asteptam rezultatele.Specialistii DSP au in atentie aceasta situatie, care este ingrijoratoare. S-a luat deja decizia inchiderii scolii. Partea de secventiere genomica, pentru a vedea daca cele patru persoane suspectate sunt sau nu infectate cu noua tulpina, dureaza aproape o saptamana", a declarat ministrul Educatiei.Sorin Cimpeanu a mai precizat ca pana la sosirea rezultatelor medicale, "DSP are in atentie cu prioritate aceasta situatie din scoala gimnaziala nr. 25 din Sectorul 2"."Interesul major pentru deschiderea scolilor se pastreaza . Toate aceste lucruri vor face parte dintr-o discutie pe care o avem programata pentru data de 3 februarie. Specialistii din domeniul sanitar sunt foarte atenti la aceasta situatie.Scenariile anuntate deja pentru o posibila redeschidere a scolilor in februarie exclud posibilitatea de derulare a scenariului hibrid, scenariu care s-a dovedit a fi ineficient in privinta desfasurarii orelor.Ingrijorarea parintilor este normala si sunt absolut convins ca analiza autoritatilor medicale va risipi intrebarile firesti pe care le are orice parinte", a mai precizat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.Ministerul Sanatatii a transmis, sambata seara, ca noua dintre cei zece contacti ai unuia dintre pacientii depistati cu noua tulpina de coronavirus au fost depistati pozitiv la testul RT-PCR. Pentru acestia se asteapta acum rezultatul secventierii, pentru a se stabili daca au fost infectati cu forma virulenta a SARS-Cov-2. Pacientul lucreaza la o scoala din Bucuresti , iar unitatea a fost inchisa si va fi dezinfectata in cursul zilei de luni.Centrul National pentru Controlul si Supravegherea Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a transmis Ministerului Sanatatii rezultatele anchetei epidemiologice in cazul unuia dintre pacientii depistati cu noua tulpina SARS-CoV-2."Pacientul lucreaza la o scoala din Bucuresti. In cadrul unitatii de invatamant au fost confirmate cu infectia SARS-CoV 2 un numar de 4 persoane (1 caz confirmat pe data de 14.01.2021 si 3 cazuri in data de 18.01.2021).In 22.01.2021 au fost testate la INBI Matei Bals 10 persoane (cele 4 confirmate si 6 contacti directi ai acestora). Dintre cele 10 persoane testate, un numar de 9 au fost pozitive la testul RT-PCR. Confirmarea se va face prin secventiere in urmatoarele zile", a transmis, sambata seara, Ministerul Sanatatii.Sursa citata a precizat ca persoanele depistate pozitiv sunt fara istoric de calatorie in strainatate.In urma anchetei, DSP Bucuresti a decis inchiderea scolii, iar in data de 25.01.2021 se va realiza dezinfectie generala, inclusiv nebulizare.De asemenea, au fost luate masurile de izolare/ carantinare pentru cazuri si contactii cazurilor."Avand in vedere contagiozitatea ridicata a noii tulpini, indemnul nostru este pentru prudenta. Numarul cazurilor este in crestere in foarte multe tari europene si riscul unui nou val al pandemiei este mare si pentru tara noastra. Orice masuri de relaxare, inclusiv redeschiderea scolilor, pot fi puse in pericol de cateva focare precum cel din scoala bucuresteana", a declarat Vlad Voiculescu , ministrul Sanatatii.Ministerul Sanatatii reaminteste importanta respectarii masurilor de preventie: purtarea corecta a mastii de protectie, evitarea zonelor aglomerate, distantarea fizica si igiena mainilor, realizarea testelor COVID-19 si raportarea celor pozitive pentru persoanele care prezinta simptome (febra, tuse uscata, oboseala, mialgii).De asemenea, Ministerul precizeaza ca evaluarea riscului general asociat cu raspandirea noilor tulpini in comunitate a fost crescut de Centrul European de Prevenire si Control a Bolilor (ECDC) in urma cu doua zile la ridicat / foarte ridicat.Pana in prezent, patru persoane au fost depistate in tara noastra cu tulpina SARS-CoV-2 in varianta B.1.1.7 descrisa in Marea Britanie, cu transmisibilitate crescuta.