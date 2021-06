Ministrul Educatiei anunta ca multi elevi din clasele terminale nu au reusit sa-si incheie mediile si nu s-au putut inscrie la bacalaureat

"O perioada atat de lunga in care elevii au pierdut contactul cu scoala este, cu siguranta, din pacate, o cauza a numarului mai mic de elevi inscisi la Bacalaureat in acest an", a declarat, luni eara, la TVR 2, Sorin Cimpeanu. Ministrul a precizat ca s-au inscris 114.143 de elevi din promotia curenta , respectiv 77%, fata de peste 125.000 incrisi anul trecut. De asemea, s-au incris din promotiile anterioare 19.520, in anii trecuti numarul celor inscrisi fiind mult mai mare. "Este, din pacate, un efect al acestei perioade de criza . Sunt, cu siguranta, destul de multi cei care au vrut sa se inscrie la examenul de bacalaureat, dar nu au putut deoarece nu au reusit sa-si inscheie mediile, situatiile scolare", a precizat ministrul. Ministerul Educatiei a redus la minimum 2 numarul de note , dar "un numar important de elevi nu au reusit sa incheie situatia scolara, deci nu s-au putut inscrie la Bacalaureat".Intrebat ce le recomanda elevilor care sustin examene in perioada urmatoare, Cimpeanu a afirmat: "Incredere, optimism, desi suntem constienti ca pierderile si dificultatile au fost foarte mari".