Obligatiile pe care le-ar putea avea elevii in noul an scolar: nu se vor imbratisa, nu isi vor atinge reciproc mainile, nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea

Alte masuri se refera la faptul ca elevii vor purta masca de protectie si trebuie supravegheati in pauze pentru a pastra distanta si nu vor face schimb de obiecte personale. Directiile de Sanatate Publica trebuie sa informeze, pana in 7 septembrie, Inspectoratele Scolare privind situatia epidemiologica, acestea urmand sa propuna scenariul de incepere a scolii. Comitetele pentru situatii de urgenta vor emite, pana in 10 septembrie, hotararea privind scenariul de functionare pentru fiecare unitate de invatamant In draftul Ordinului pentru aprobarea Normelor privind instituirea de masuri sanitare si de protectie in unitatile de invatamant in perioada pandemiei COVID-19 , publicat pe site-ul Ministerului Sanatatii, se arata ca masurile esentiale pentru prevenirea/limitarea pe cat posibil a imbolnavirii includ: Igiena riguroasa a mainilor; Masuri ferme de curatenie si dezinfectie in unitatea de invatamant; Purtarea mastii de protectie atat de catre elevi, cat si de catre intregul personal pe toata perioada atunci cand se afla in interiorul unitatii de invatamant; Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbarii salii de clasa de catre elevi pe parcursul unei zile. Principiul de urmat este "1 clasa de elevi = 1 sala de clasa.Totodata, este prevazuta asigurarea unei distantari de minimum un metru intre elevi sau montarea unor separatoare in situatia in care asigurarea distantei de un metru nu este posibil, dar si ca, in vederea pastrarii distantei fizice, fiecare copil isi va pastra acelasi loc in banca pe tot parcursul prezentei in clasa;Alte masuri esentiale mentionate sunt informarea permanenta a personalului, elevilor si parintilor / apartinatorilor cu privire la masurile de protectie impotriva infectiei SARS-CoV-2; Necesitatea izolarii la domiciliu a elevilor, in cazul aparitiei febrei sau a altor simptome de suspiciune COVID-19 (tuse, dificultate in respiratie, pierderea gustului si a mirosului) la elev sau la un alt membru al familiei; - Unitatile de invatamant vor pune in aplicare regulile generale din acest ghid si vor adopta norme specifice.Pentru stabilirea unuia dintre cele trei scenarii de incepere a scolii la 14 septembrie, Directia de Sanatate Publica Judeteana / a Municipiului Bucuresti (DSP) informeaza, pana la 7 septembrie, Inspectoratul Scolar Judetean/ al Municipiului Bucuresti ( ISJ ISMB ) Comitetul Judetean / al Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CJSU / CMBSU) cu privire la situatia epidemiologica la nivelul fiecarei localitati. La randul sau, ISJ / ISMB propune spre aprobare CJSU / CMBSU scenariul de functionare pentru fiecare unitate de invatamant, in concordanta cu: situatia epidemiologica la data de 7 septembrie infrastructura si resursele existente in fiecare unitate de invatamant."Comitetul Judetean / al Municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta (CJSU / CMBSU) va emite, pana la data de 10 septembrie, hotararea privind scenariul de functionare pentru fiecare unitate de invatamant pentru inceputul anului scolar 2020-2021. Criteriul epidemiologic in baza caruia unitatile de invatamant vor urma unul dintre cele 3 scenarii este rata incidentei cumulate (numarul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori)", se arata in proiectul de ordin.Actualizarea hotararilor privind scenariul de functionare pe parcursul anului scolar se va realiza saptamanal sau ori de cate ori este nevoie.Referitor la organizarea salilor de clasa, se va elimina mobilierului care nu este necesar, iar cel ramas va fi asezat asa incat sa fie obtinuta distantarea de minimum 1 metru intre elevi sau montarea de separatoare transparente in situatia in care distantarea nu este posibila. Bancile vor fi pozitionate astfel incat elevii sa nu stea fata in fata, iar contactul intre prescolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi evitat."Elevii si personalul didactic /didactic auxiliar/nedidactic vor purta masca atat in timpul orelor de curs, cat si in timpul recreatiei, atunci cand se afla in interiorul unitatii de invatamant. Se vor stabili locurile in care vor fi amplasate cosurile de gunoi destinate aruncarii/eliminarii mastilor uzate. Cosurile de gunoi vor fi de tip cos cu capac si pedala prevazut cu sac in interior", prevede proiectul de ordin.Conform documentului, acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor incat sa fie limitat numarul de persoane prezente in grupurile sanitare si in curtea scolii, cu scopul respectarii distantarii fizice. Totodata, va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaleta (plecarea si intoarcerea de la/la clasa, evitarea aglomerarii in interiorul grupului sanitar).Intervalele aferente recreatiilor vor putea fi stabilite in mod esalonat pentru fiecare clasa, acolo unde este posibil, iar elevii vor fi supravegheati pe toata durata pauzelor de catre cadrele didactice, pentru pastrarea distantarii fizice."Elevii vor fi instruiti sa nu interactioneze fizic (nu se vor imbratisa, nu isi vor atinge reciproc mainile si nu vor sta aproape unul de celalalt); Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activitati care implica schimbul de obiecte. Vor fi evitate de asemenea structurile de joc ale caror suprafete de contact nu pot fi dezinfectate; Nu vor fi utilizate bancile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor marcaje, dispozitive de distantiere etc.). In caz contrar, va fi asigurata in mod regulat o dezinfectare adaptata; Vor fi eliminate jocurile si alte activitati care implica formarea unor grupuri care duc la reducerea distantei dintre elevi; Elevii nu vor consuma in comun mancarea sau bauturile si nu vor schimba intre ei obiectele de folosinta personala (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucarii etc).", mai scrie in document.