Scolile din Bucuresti raman in scenariul rosu: "Cred ca e clar pentru toata lumea ca luni o sa se voteze prelungirea functionarii scolilor online"

"Cu privire la intrebarile despre modul in care o sa ne desfasuram activitatea luni si in zilele urmatoare ..... cred ca este clar pentru toata lumea ca, la indicele acesta epidemiologic si la numarul actual al infectiilor cu covid, Comitetul pentru Situatii de Urgenta o sa voteze luni prelungirea functionarii scolilor in online", a transmis sambata, pe Facebook , seful Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.De altfel, institutia a transmis, vineri, ca in urma discutiilor cu oficialii Directiei de Sanatate Publica a Capitalei, s-a constatat ca se mentine rata de infectare de peste 3 la o mie de locuitori in Bucuresti, iar in acest context ISMB a propus Prefecturii Municipiului Bucuresti convocarea Comitetului pentru Situatii de Urgenta, luni, 2 noiembrie.