Patru elevi au fost confirmati cu COVID-19 la Colegiul National Militar Alba Iulia, unde ar putea fi aplicat scenariul rosu

Conform alba24.ro, este vorba despre trei elevi din doua clase a IX-a: unul din Alba Iulia, altul din Maramures si al treilea din Mures, dar si despre un elev de clasa a Xl-a.Cei trei elevi de clasa a lX-a au fost preluati de parinti.De altfel, in cazul acestora a fost facuta ancheta epidemiologica si au fost stabiliti, deocamdata, 20 de contacti - elevii care au dormit in spatii comune (3 dormitoare), care au fost izolati.Potrivit conducerii Colegiului, sunt doua variante: cea a carantinarii contactilor si a inceperii scolii conform programarii sau intrarea in scenariul rosu - adica scoala online si toti cei 460 de elevi vor fi trimisi acasa.