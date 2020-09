Patru elevi care invata la trei scoli din Sectorul 4, confirmati cu COVID-19

"Totodata, autoritatea locala va asigura si testarea tuturor cadrelor didactice care au luat contact cu acestia si va implementa orice alta masura ce se va impune. In urmatoarele 14 zile, activitatile de invatare la clasele din care elevii faceau parte vor fi mutate in sistem online", a transmis Primaria Sectorului 4.Unul dintre elevi este in clasa a XI-a C la Colegiul National "Dinu Lipatti", doi (clasa a V-a si clasa a XI-a) la Colegiul Romano-Catolic Sfantul Iosif si unul in clasa a V-a la Scoala Gimnaziala nr. 79.