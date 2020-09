Populatia de varsta scolara a reprezentat anul trecut 23,1% din totalul populatiei rezidente a Romaniei

In ceea ce priveste activitatea educationala si de instruire in sistemul de invatamant preuniversitar , aceasta a fost asigurata de 208.400 de cadre didactice. Raportul mediu dintre populatia scolara din invatamantul preuniversitar si numarul de cadrelor didactice a fost de 14 elevi la un cadru didactic , ponderea personalului didactic de sex feminin fiind majoritara atat la nivelul intregului sistem educational cat si pe niveluri de educatie Din totalul populatiei de varsta scolara, 51,3% sunt baieti, 50,3% studiind in mediul urban. Mai mult de jumatate din populatia scolara s-a regasit in invatamantul primar si gimnazial (54,4%), iar peste o treime in invatamantul liceal (20,7%) si anteprescolar si cel prescolar (18,4%).Potrivit INS, populatia scolara in invatamantul preuniversitar a fost in anul scolar 2019/2020 de 2,983 milioane de copii si elevi. Populatia scolara din invatamantul preuniversitar a fost cuprinsa cu preponderenta (96,2%) in unitatile scolare publice, iar 3,8% in unitati scolare private.In profil teritorial, populatia scolara din invatamantul preuniversitar din anul 2019/2020 a inregistrat cele mai ridicate valori in regiunile Nord - Est (537.600 persoane), respectiv Sud - Muntenia (419.400 persoane).Ponderi ridicate ale unitatilor de invatamant independente preuniversitare care au functionat in anul scolar 2019/2020 au apartinut nivelurilor de educatie primar sigimnazial (57,8%), liceal (21,2%), respectiv anteprescolar si prescolar (17,4%).Invatamantul prescolar cuprinde 1.175 de gradinite si 9.661 de sectii din cadrul grupurilor scolare, precum si sectii ce functioneaza pe langa aceste niveluri de invatamant, cu un numar de 526.200 de copii, 48,6% din totalul copiilor inscrisi fiind fete.In anul scolar 2019/2020, un procentaj de 55% de copii sunt cuprinsi in gradinite cu program normal, 44,5% in gradinite cu program prelungit, 0,2% in gradinite cu program saptamanal si 0,3% in gradinite cu program special.Din numarul total al copiilor cuprinsi in invatamantul prescolar 58,3% apartin mediului urban, ponderea copiilor inscrisi in gradinite publice fiind majoritara (94,1%).In invatamantul prescolar, procesul educational se desfasoara in 27.300 sali de clasa . Din totalul de 19.900 calculatoare, 16.500 (82,5%) sunt utilizate in procesul de invatamant, mentioneaza INS.Elevii din invatamantul primar si gimnazial studiaza in 3.896 unitati scolare independente, dintre care 3.795 publice, iar restul private. Pe langa unele licee si grupuri scolare functioneaza alte 4.703 sectii de invatamant primar si gimnazial, precum si 551 de sectii in afara grupurilor scolare.Numarul elevilor inscrisi in invatamantul primar si gimnazial este de 1,606 milioane. Din numarul total al elevilor inscrisi in invatamantul primar, 895.200 (99,8%) studiaza ca prima limba moderna engleza sau franceza, iar 18.800 (2,1%) studiaza si o a doua limba moderna.Majoritatea elevilor inscrisi in invatamantul gimnazial (94,6%) studiaza doua limbi moderne, un procentaj mai mare al acestora inregistrandu-se in mediul urban(95,6%).INS precizeaza ca reteaua invatamantului liceal este formata din 1.468 licee si grupuri scolare independente. Populatia scolara cuprinsa in invatamantul liceal era lainceputul anului scolar 2019-2020 de 618.300 de elevi.Pe tipuri de licee, cele mai mari ponderi ale elevilor inscrisi se inregistreaza la profilul real (29,0%), uman (21,6%), tehnic (17,4%) si la profilul servicii (16,6%)."Baza materiala din invatamantul liceal este una dintre cele mai diversificate din intreg sistemul preuniversitar. Astfel, la inceputul anului scolar 2019-2020 aceasta este formata din 37.033 sali de clasa si cabinete scolare, 7.868 laboratoare scolare, 1.391 sali de gimnastica, 3.428 ateliere scolare, 1.534 terenuri sportive amenajate si 10 bazine de inot", arata datele Statistici.Numarul total al elevilor inscrisi in invatamantul profesional, postliceal si de maistri este de 193.300. In invatamantul postliceal si de maistri au fost inscrisi92.500 de elevi, fiind insa unul din cele mai putin reprezentate niveluri educationale din totalul populatiei scolare.Cu privire la repartizarea pe varste, in invatamantul profesional ponderile cele mai semnificative sunt detinute de elevii cu varsta de 16 ani (28,9%), 15 ani (28,4%),respectiv 17 ani (23,3%).Referitor la repartizarea de gen a elevilor inscrisi in invatamantul profesional, aici predomina baietii (66,8%), in timp ce in invatamantul postliceal si de maistripredomina fetele (69,3%).Datele referitoare la unitatile conectate la internet in anul scolar 2019/2020 arata ca in invatamantul prescolar erau 4.991 de unitati, in invatamantul primar si gimnazial (inclusiv invatamant special ) - 6.166 de unitati, in invatamantul liceal - 1.444 de unitati, in invatamantul profesional - 71 de unitati, in invatamantul postliceal si de maistri - 172 de unitati.