Premiera in invatamantul romanesc: curs de diplomatie digitala pentru elevi predat de diplomati de rang inalt

Coordonatorul cursului a fost nimeni altul decat ambasadorul Israelului la Bucuresti, David Saranga. In anii trecuti, printre profesori s-a numarat Emil Hurezeanu, ambasadorul Romaniei la Berlin, care in acest an nu a putut participa din cauza restrictiilor impuse de pandemie.Programul de diplomatie si relatii internationale al Complexului Educational Laude-Reut este organizat pe baza unui parteneriat cu Ministerul roman al Afacerilor Externe, Institutul Diplomatic Roman si Ambasada statului Israel la Bucuresti.Pentru absolvire, elevii s-au organizat in patru echipe, fiecare dintre acestea avand de realizat un proiect de diploma.In cele peste doua decenii de existenta, complexul Laude-Reut si-a dezvoltat un profil orientat spre discipline extracurriculare precum diplomatie, business, comunicare si media, in ultimii ani dublate de cursuri si activitati educationale din sfera stiintelor, matematicii si tehnologiei.Astfel, un grup de elevi ai scolii au participat recent la un proiect de cercetare pentru detectia asteroizilor, organizat de International Astronomical Search Collaboration.Din cauza restrictiilor inca in vigoare, ceremonia de absolvire s-a desfasurat online si a fost difuzata live pe internet, intr-o transmisiune multiplex. O parte dintre elevi au fost prezenti la sediul MAE pentru a-si primi chiar acolo diplomele, iar liderii echipelor de proiect au avut interventii live online.La ceremonie au mai luat parte, tot prin interventii in direct, ambasadorul David Saranga, coordonatorul cursului de diplomatie digitala, Emil Hurezeanu, ambasadorul Romaniei in Germania, Luca Niculescu, ambasador la Paris, si Lazar Comanescu, fost ambasador si ministru de Externe.De asemenea, au mai participat oficiali guvernamentali precum Daniela Gitman, Secretar de stat pentru relatii interinstitutionale in MAE, si Dragos Preda, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor., a declaratData fiind situatia, cursul si organizarea ceremoniei de absolvire au fost ceva cu totul inedit si pentru organizatori., a spusIn interventia sa,a povestit ca de acest program traditional al scolii in leaga o colaborare veche de ani de zile.Programul de diplomatie si relatii internationale Laude-Reut se adreseaza claselor IX-XI si cuprinde in prezent 48 de elevi. Dintre acestia, 22 elevi din clasa a XI-a au absolvit editia din acest an a cursului de diplomatie digitala.Aproximativ 600 de elevi au parcurs programul in cei 14 ani de existenta a acestuia. O parte dintre ei si-au continuat studiile in domeniu la facultati de prestigiu precum The Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy din cadrul IDC Herzliya, una dintre cele mai selective universitati din Israel. Dupa obtinerea licentei universitare, fostii absolventi au ajuns sa lucreze in aparatul diplomatic al MAE, la Parlamentul European sau in administratia de stat.Programul cuprinde 108 ore de curs pe o perioada de 3 ani (clasele IX-XI), cu profesor specializat, si include lectii teoretice, activitati de cercetare, realizare si prezentare de proiecte si discursuri.Activitatile practice includ internshipuri la ambasadele straine din Bucuresti, participarea la evenimente precum 2Day Ambassador, Conferinta anuala internationala Laude-Reut de diplomatie si afaceri globale (cu noua editii pana in prezent), vizite de studiu la Parlamentul European si reprezentante diplomatice ale Romaniei in strainatate (Paris, Berlin etc.), intalniri motivationale si de mentorat cu ambasadori, diplomati, reprezentanti ai aparatului diplomatic al MAE sau al altor institutii similare.