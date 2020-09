Camera ascunsa. Prima zi de scoala, cum s-a desfasurat triajul elevilor. Parinte: "Nu am inteles de ce i-a chemat la scoala"

Prima zi de scoala. Cum s-a desfasurat triajul

Astia stiu ei ce-i aia igiena, ce-i aia spalat pe maini?

Fortele de ordine mimeaza ordinea

Copiii, bucurosi ca au terminat prima zi de scoala

Jurnalistii Ziare.com au vizitat mai multe scoli gimnaziale din judetul Constanta, pentru a vedea cum a inceput anul scolar 2020-2021.In drumul spre scoli, florariile deschise nu mai erau aglomerate ca-n anii trecuti, ci mai degraba, afaceri fara de succes. Cu toate acestea, la prima scoala pe care am vizitat-o, o buna parte dintre copii aveau cate un buchet de flori pentru doamnele invatatoare, desi acest lucru a fost interzis.Parintii nu au fost lasati sa intre in curtea niciunui liceu, asa ca stau afara si-i asteapta pe cei mici. Nimeni nu mai are chef de joaca si pastreaza cat de cat distanta sociala. Majoritatea copiilor sunt tinuti de manute si au mastile puse pe gura. La intrare, personalul angajat ii chestioneaza pe copiii care intra pe rand la ce clasa sunt si cum se numesc, apoi intra in zona "de triaj". Li s-a spus sa vina la ore diferite pentru a nu se forma aglomeratie.Ajungem la o a doua scoala, unde mai multi parinti si bunici sunt nedumeriti despre felul in care va incepe scoala anul acesta."Eu nu am inteles de ce i-a chemat la scoala. Eu nu vreau sa imi trimit copilul la scoala sa se imbolnaveasca. Astia stiu ei ce-i aia igiena, ce-i aia spalat pe maini?", spune o mama nervoasa care poarta masca sub nas.Langa ea, un bunic trage dintr-o tigara, in asteptarea nepotului pe care l-a adus la scoala.Doamna isi continua discursul. "Nu le-a dat nicio carte. Sa-i ia dracu', ca nu stiu de ce i-a chemat la scoala... As fi zis eu de ce, dar noroc ca ne-a pus botnita. De aia ne-a pus botnita, sa nu mai vorbim", spune amuzata doamna, care trage dupa ea un copil.La o alta intrare in aceeasi scoala, un puhoi de parinti isi asteapta copiii sa iasa din clase, ignorand orice distantare fizica sau alte masuri de siguranta. Undeva peste drum de intrare, doua mame discuta despre actele necesare primirii in scoala si despre cum se vor desfasura orele de sport."Nu ne-au lasat in clasa, pe motiv de siguranta sanitara. Ne-au cerut avizul sanitar pentru intrare in colectiv si pentru ora de sport. Si noua ne-au spus ca nu mai este nevoie, dar ieri. Eu le-am luat de vineri", spune una dintre mamici.Cea de-a doua are alte probleme. "Ma intrebam cum or sa alerge copiii cu mastile alea pe fata. Noi am zis ca era mai bine daca aveau viziera, ca nu este atat de grea viziera. Dar sa vedem daca ne-o aproba. E mult mai buna, pentru ca la spate se strange si in fata pe frunte are burete. E mult mai buna", spune a doua mamica.La nici una din solile pe care le-am vizitat, autoritatile nu s-au implicat in a-i indeparta pe parinti. Politia Locala, Politia si Jandarmeria doar mimeaza ca sunt acolo pentru a face ordine. Daca la primul liceu s-a pastrat cat de cat distantarea fizica, la al doilea si la al treilea, autoritatile erau chiar in mijlocul lor. Ba la al treilea chiar au venit mai tarziu. Desi scoala se deschisese la ora 8.00, politistul si jandarmul "de serviciu" au venit intr-o masina privata, in jurul orei 9.30.La a treia scoala gimnaziala, unii parinti isi lasa copiii tematori sa intre in cladire prin fata, in timp ce, printr-o iesire laterala, alti copii, mai mari, ies cu cate o cutie grea de manuale . Trebuie sa si le care singuri pana la masinile parintilor sau, in cazul celor care stau aproape de scoala, merg pana acasa cu ele in brate singuri.Nimeni nu stie nimic despre cum se va desfasura anul scolar, astfel ca un copil care tocmai si-a primit cartile in uriasa cutie ii spune colegei: "Stii ce o sa fac acum? Ma duc acasa si dorm".