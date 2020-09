Prima zi de scoala. Toate regulile pe care trebuie sa le respecte elevii, profesorii si parintii in anul scolar 2020-2021

Ghid de reguli si recomandari pentru reducerea riscului de imbolnavire

Structura anului scolar 2020-2021

Reguli stricte pentru scoli si gradinite

Nu se accepta copii care au temperatura

Scenariile gandite de oficialii Educatiei au fost de trei feluri: verde - prezenta, exclusiva la clasa , rosu - invatamant exclusiv online si galben, hibrid - adica jumatate din elevi sa fie prezenti la scoala, iar cealalta jumatate, online, cu rotatie in urmatoarea saptamana.Potrivit ministrului Educatiei, Monica Anisie , 12.423 de unitati de invatamant vor functiona in scenariul verde, 4.915 unitati in scenariul galben si 263 de unitati in scenariul rosu.Autoritatile au realizat un ghid cu recomandari pentru scolari si parinti, cu reguli menite sa reduca la minimum riscul raspandirii noului virus: purtarea mastii, pastrarea distantei si spalarea mainilor.Autoritatile recomanda ca deplasarea catre scoala ar fi de preferat sa se faca pe jos pentru evitarea mijloacelor de transport in comun.Daca acest lucru nu este posibil, atunci purtati obligatoriu masca de protectie si dezinfectati-va mainile dupa ce coborati.In pauza, trebuie pastrata distanta de cel putin 1 metru fata de colegi daca sunteti in clasa, unde se presupune ca aveti si masca. Afara, fara masca, distanta poate fi marita la 1,5 metri.Nu este recomandat schimbul de obiecte personale precum telefonul sau manualele si se impune dezinfectarea mainilor dupa orice contact cu suprafete comune.In plus, pe ultima suta de metri, autoritatile din educatie au anuntat in weekend ca vestitul aviz epidemiologic care in fiecare an era luat de parinti de la medicul de familie si lasat la scoala, nu mai este necesar. A fost insa prea tarziu pentru miile de parinti care au stat la cozi pentru a-l obtineAnul scolar 2020-2021 se structureaza pe doua semestre, care insumeaza 34 de saptamani.Semestrul I este cuprins intre 14 septembrie 2020 si 29 ianuarie 2021, iar semestrul al II-lea intre 8 februarie si 18 iunie 2021, arata Agerpres.Vacantele elevilor sunt programate astfel: vacanta intrasemestriala pentru invatamant prescolar si primar intre 26 octombrie - 1 noiembrie 2020, vacanta de iarna intre 23 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021, vacanta intersemestriala intre 30 ianuarie - 7 februarie 2021.Vacanta de primavara va fi cuprinsa intre 2 - 11 aprilie (Pastele Catolic) si intre 30 aprilie - 9 mai (Pastele Ortodox).Vacanta de vara incepe pe 18 iunie 2021.Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar este diferit si are 32 de saptamani de cursuri incheindu-se la data de 4 iunie 2021.Pentru clasele a VIII-a, anul scolar are 33 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 11 iunie 2021, in timp ce pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica, cu exceptia claselor terminale si pentru clasele din invatamantul profesional, anul scolar are 37 de saptamani de cursuri.Ghiduri cu prevederi stricte pentru scoli, gradinite, profesori , elevi si parintiMinisterul Educatiei a elaborat ghiduri metodologice pentru organizarea si desfasurarea activitatilor in cadrul unitatilor de invatamant.Potrivit MEC, accesul parintilor/apartinatorilor in spatiul interior al gradinitei nu va fi permis, iar copiii vor fi preluati de la poarta unitatii de invatamant de catre o persoana desemnata de director si, in acelasi mod, la final, vor fi condusi spre iesire, prevede Ghidul pentru prescolari postat pe platforma educatiecontinua.edu.ro.Copiii care fac parte dintr-un grup in risc (boli cronice, precum obezitate severa si diabet, dizabilitati, boli rare, imunodeficiente) vor reveni in unitatea de invatamant cu avizul si recomandarile specifice ale medicului curant si cu acordul scris al parintilor. Pentru cazul in care acestia nu pot reveni, reprezentantii unitatilor de invatamant vor identifica solutii de a organiza continuarea procesului educational la distanta.Ghidul metodologic recomanda folosirea mai multor usi de acces, daca exista, iar in cazul in care aceasta separare nu este posibila, respectarea distantarii fizice a persoanelor care intra in institutia de invatamant.De asemenea, se poate intra esalonat la intervale orare stabilite in functie de zone sau de cladiri (aripi, etaj etc.).Pentru gradinite, este mentionata realizarea unor trasee bine delimitate si semnalizate in incinta unitatii de invatamant (chiar si in sala de grupa) si in spatiul aferent din curte.Totodata, in salile de grupa vor trebui sa fie maximum 20 de copii cu 2 adulti."Conducerea unitatii de invatamant se va asigura ca exista o lista de persoane de rezerva pentru inlocuirea personalului in situatiile speciale de imbolnavire sau de suspiciune de imbolnavire cu SARS-CoV-2 (pensionari, suplinitori, studenti ai facultatilor de pedagogie etc.)", se arata in ghid.La gradinitele cu program normal (5 ore/zi), copiii vin cu pachetelul de mancare de acasa si acesta este servit, de regula, la ora 10,00."Personalul sau copiii cu temperatura crescuta (depistata la domiciliu) sau cu probleme respiratorii nu vor intra in unitatea de invatamant, vor ramane la domiciliu. (...) Copiii sau membrii personalului care prezinta manifestari suspecte de imbolnavire cu SARS-CoV-2 vor fi izolati pana la plecarea din unitatea de invatamant, conform recomandarilor in vigoare", prevede ghidul."La aparitia unui caz confirmat de imbolnavire de COVID-19 intr-o clasa din unitatea de invatamant - se suspenda cursurile scolare ale clasei respective pentru o perioada de 14 zile. In situatia in care intr-o sala de clasa isi desfasoara cursurile scolare 2 clase (dimineata, respectiv dupa-amiaza), se vor suspenda cursurile doar pentru clasa in care a fost confirmat cazul COVID-19. La aparitia a trei cazuri confirmate de imbolnavire cu COVID-19 in clase diferite, se suspenda cursurile scolare ale unitatii de invatamant pe o perioada de 14 zile, de la data la care a debutat ultimul caz", mai prevede ghidul metodologic.Totodata, acolo unde procesul instructiv-educativ se desfasoara in schimburi, este necesara o pauza de 1-2 ore intre schimburi, pentru realizarea curateniei, dezinfectiei si aerisirii spatiilor.Pauzele dintre ore la scolile in care cursurile se vor desfasura dupa primele doua scenarii vor fi de 5 minute numai pentru schimbarea claselor de catre cadrele didactice, iar orele vor fi de 55 de minute, prevede Ghidul pentru invatamantul gimnazial si liceal publicat pe site-ul educatiacontinua.edu.ro.Astfel, in intervalul de 55 de minute, fiecare clasa, conform unei organizari la nivel de palier (zona deservita de o toaleta), va avea o pauza de 10-15 minute."Pauzele dintre ore vor fi de cinci minute, numai pentru schimbarea claselor, de catre cadrele didactice, iar orele vor fi de 55 de minute. In acest interval de 55 de minute, fiecare clasa, conform unei organizari la nivel de palier (zona deservita de o toaleta) va avea o pauza de 10-15 minute. Pauzele vor fi organizate astfel incat sa nu se intersecteze elevii de la clase diferite si folosirea toaletelor sa fie facuta in conditii de distantare. Pentru elevii care nu merg la toaleta, in aceste pauze individualizate pentru fiecare clasa, cadrul didactic va organiza activitati recreative in clasa sau, daca este posibil, fara intersectarea cu alte clase, in aer liber, activitati care sa includa miscare", se arata in ghid.Totodata, personalul didactic si nedidactic va supraveghea circulatia elevilor si a cadrelor didactice pentru respectarea distantarii fizice si a tuturor masurilor, astfel incat sa nu existe apropiere intre elevi din clase diferite, respectiv cadre didactice si elevi in afara salilor de clasa.Toate cadrele didactice vor folosi agende, unde vor inregistra notele si absentele elevilor, iar transferul acestor inregistrari in cataloagele claselor se face dupa un program stabilit la nivelul unitatii de invatamant, pentru reducerea riscurilor asociate unei aglomerari de cadre didactice in cancelarii si a atingerii cataloagelor de catre diferite cadre didactice pe parcursul aceleiasi zile."Pe cat posibil, se va folosi comunicarea la distanta pentru informarea profesorilor diriginti si a parintilor sau, unde este posibil, catalogul electronic".