Primaria Sectorului 4: Alti patru elevi, confirmati cu coronavirus

Conform aceleiasi surse, autoritatea locala va asigura testarea tuturor cadrelor didactice care au luat contact cu acestia. In urmatoarele 14 zile, activitatile de invatare la clasele din care elevii faceau parte vor fi mutate in sistem online.Cei patru elevi recent confirmati cu SARS-COV2 sunt inscrisi la urmatoarele unitati de invatamant: unul in clasa a XII-a la Colegiul National "Gheorghe Sincai", doi la Scoala Gimnaziala nr. 129 si unul la Colegiul Romano-Catolic "Sfantul Iosif", "unde, desi in cursul zilei de astazi au mai fost confirmati pozitiv alti doi elevi, nu se impune desfasurarea cursurilor in scenariul rosu, intrucat acestia invata in cladiri distincte".Conform primariei, in total, luni, au fost confirmati pozitiv cu noul tip de coronavirus opt elevi dintre cei care invata la scolile si liceele din Sectorul 4.Astfel, pe langa situatiile mentionate, alte cazuri de imbolnavire au fost semnalate la un elev in clasa a XI-a la Colegiul National "Dinu Lipatti" si la un alt elev in clasa a V-a la Scoala Gimnaziala nr. 79.Masurile au fost dispuse impreuna cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si cu Directia de Sanatate Publica Bucuresti, in baza ordinului nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-COV-2, potrivit caruia "la aparitia intr-o clasa din unitatea de invatamant a unui caz confirmat de imbolnavire cu virusul SARS-COV-2, se suspenda cursurile clasei respective, pentru o perioada de 14 zile. In situatia in care in aceeasi sala cursurile sunt organizate in schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa in care a fost confirmat cazul de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2, urmand ca elevii din schimbul urmator sa isi desfasoare cursurile", precizeaza primaria.