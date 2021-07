Problemele grave ale elevului care l-a costat functia pe inspectorul scolar sef din Bucuresti. Baiatul s-a aruncat de la etajul I al scolii

Baiatul, elev in clasa a VII-a la scoala gimnaziala "George Bacovia" din Capitala, a fost internat in luna martie a acestui an (anterior gestului sau extrem) intr-o clinica de psihiatrie din Bucuresti de unde a fost externat cu diagnostic specific.Reprezentantii scolii nu au stiut de problemele medicale ale copilului, pentru ca parintii nu au dezvaluit afectiunile de care sufera baiatul.Colegii sai de clasa sunt acum deranjati de faptul ca au fost indicati drept vinovatii moral de gestul extrem al copilului, fiind acuzati ca si-au hartuit colegul, cand in realitate lucrurile au stat exact pe dos.Baiatul a sarit pe geamul de la toaleta aflata la primul etaj al scolii in data de 2 iunie 2021. Incidentul s-a petrecut in timpul recreatiei. Copilul a fost vazut de cativa colegi iesind din clasa, avand in mana o perna de la scaun. Se indrepta in fuga catre grupul sanitar, aflat la capatul culoarului. Nici putinii elevi aflati la acel moment pe hol si nici profesorul de serviciu nu au anticipat ce avea de gand sa faca baiatul. L-au vazut in momentul in care a pus un picior pe calorifer si apoi a sarit in gol. A cazut pe iarba, fara sa sufere rani grave. In urma evaluarii medicale i s-a recomandat repaus la pat pentru 30 de zile.Istoricul elevului este unul cu mult mai complex. In urma aparitiei in spatiul public a informatiilor legate de incidentul de la scoala "George Bacovia" din Bucuresti, un reprezentant al Avocatului Poporului a facut verificari in cauza. Concluzia a fost ca la mijloc nu a fost vorba despre un caz de bullying care sa fi determinat copilul sa ia decizia de a sari pe geam de la etaj.In raportul Avocatului Poporului se arata ca: in perioada 20-26 martie 2021 baiatul a fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie "Profesor Doctor Alexandru Obregia", fiind externat cu recomandari de medicatie timp de o luna. Deasemenea in data de 17 mai 2021, copilul a fost evaluat psihologic la nivelul Spitalului Clinic "Marie Curie".In raport se arata ca baiatul a "avut probleme comportamentale inca din clasele mici. In general foloseste un limbaj nepotrivit, obscene, este violent verbal si relationeaza cu greutate. Are si dificultati de invatare, insa colegii incearca sa il ajute. Cu unii dintre colegi este agresiv permanent, cu altii nu interactioneaza niciodata. Nu are prieteni deoarece ii indeparteaza pe colegi prin comportamentul sau. (...)", se arata in raportul Avocatului Poporului.Conform sursei citate, mai multi parinti au sesizat dirigintei comportamentul nepotrivit al elevului, care obisnuia sa se filmeze in ipostaze cu conotatii sexuale, imitand actul sexual, imbracat in haine de femeie, filme pe care ulterior le distribuia colegilor. De asemenea a fost surprins si filmat de colegi "cand se autostimula in clasa", se arata in raportul citat.In ziua in care baiatul a sarit pe geamul toaletei scolii, diriginta l-a gasit in laboratorul de fizica , acesta sustinand ca vrea sa ramana acolo pentru ca "este suparat, deoarece nu se intelege cu o colega". A intrat ulterior la ore, la rugamintile dirigintei. La ora a fost insa agitat, a precizat profesorul de geografie, si "a baut coca-cola".In pauza, in intervalul 16.00-16.10 a avut un conflict cu o colega, "dupa care a iesit din clasa, avand in brate o perna (din cele asezate pe scaunele din clasa) si a alergat catre grupul sanitar pentru baieti. In capatul holului, a sarit pe calorifer, a pus piciorul pe pervaz si apoi a sarit de la geamul situal la etajul I al cladirii, aterizand pe iarba din curtea scolii", au aratat reprezentantii Avocatului Poporului.Martori la acest incident au fost doar cativa copii, aproximativ cinci, intrucat pauzele erau decalate pentru a se respecta masurile impuse de pandemie.Unul dintre elevi a declarat ca inainte sa sara pe geam, baiatul si-ar fi exprimat intentia sa faca acest gest, dar niciunul dintre cei prezenti nu l-au incurajat sau determinat sa-si duca gandul pana la capat.Primii care au sarit in ajutorul baiatului au fost colegii mai mari, din clasa a VIII-a care se aflau in curtea scolii, la ora de sport. Unii au incercat sa-l ajute, altii s-au grabit sa anunte conducerea scolii.A fost chemata ambulanta, iar intre timp la scoala a ajuns si mama copilului care "si-a cerut scuze pentru comportamenul acestuia, mentionand ca nu intelege de ce a recurs la acest gest si ca atunci cand l-a pregatit pentru scoala i-a admistrat tratamentul prescris de medic. Cu aceasta ocazie conducerea scolii a aflat ca minorul se afla sub tratament", arata reprezentantul Avocatului Poporului.In urma incindentului a fost organizata o sedinta cu parintii elevilor clasei in care invata baiatul care a sarit de pe geam, in timpul cariea copii s-au aratat "nedreptatiti si lezati de faptul ca in mass-media sunt vizati de acuzatii grave, cand in realitate, ei sunt victimele comportamentului agresiv si indecent al colegului lor", se arata in raport. Mai mult, copiii au spus ca nu si-au incurajat colegul sa sara pe geam, din contra au incercat sa-l opreasca.In ce masura un copil cu un diagnostic psihiatric poate fi integrat in invatamantul de masaCeea ce s-a intamplat in Scoala Gimnaziala "Geroge Bacovia" din Bucuresti readuce in discutie modul in care copiii cu probleme de sanatate care determina un comportament special pot sau nu sa se adapteze invatamantului de masa sau este nevoie sa urmeaze cursurile unei scoli pentru copiii cu CES.Atat psihiatrii cat si psihologii sustin importanta intergarii acestor elevi in scolile de masa, excluderea lor din colectiv si trimiterea lor in unitati de invatamant speciale ar conduce automat la un esec al dezvoltarii lor ulterioare."La integrarea intr-o scoala de masa, conteaza in primul rand nivelul de inteligenta al copilului, daca el poate face fata cerintelor programei scolare. Problemele de comportament nu ar trebui sa fie un motiv de excludere din scolile de masa. E adevarat, ca de cele mai multe ori aceste probleme reprezinta un motiv de exlcudere, mai ales in cazul elevilor aflati in sistemul de protectie a copilului, care frecvent sunt mutati la scolile speciale, pentru ca intr-o scoala de masa nu s-ar adapta, chipurile. Comportamentele lor pot fi distructive, pot fi agresive, dar pentru ca ei au probleme emotionale, nu neaparat de nivel intelectual. Acesti copii ajung de regula oaia neagra a clasei, se valorizeaza prin astfel de comportamente negative si le tot repeta, iar pana la urma se ajunge la excludere. Ei au nevoie de sprijin, nu de exlcudere, mutare la o scoala speciala sau exmatriculare. Trebuie vazut ce este in spatele agresivitatii acestor copii, eu am vazut multe greseli educationale in randul parintilor acestor copii", a explicat Irina Minescu, medic specialist in psihiatrie pediatrica."Scopul este sa-i integram, nu sa-i dam afara din scoala. Viziunea scolii in general este de a integra copiii, nu de a-i exclude. Copiii, inclusiv cu dizabilitatii motorii sau cognitive, au nevoie de a fi integrati in scoala. Faptul ca s-a ajuns la un act de autovatamare sau la un act suicidal in scoala este un rezultat al ineficientei unor actori importanti care nu au luat o serie de masuri necesare ca sa preintampine: profesori , conducere, colegi, etc. Asa cum unui profesor i se poate intampla pe parcursul carierei sa dezvolte o afectiune psihica si sa beneficieze de evaluare psihiatrica si de tratament de specialitate, asa si copiii au nevoie de ingrijirea sanatatii mintale. In Romania rata suicidului la copii si adolescenti este foarte ridicata si din pacate nu avem servicii de sanatate mintala adresate copiilor, pe langa scoli. Nu avem un sistem care sa faciliteze tratamentul copiilor. Nu avem profesori educati sa depisteze semnele depresiei, anxietatii, nu avem profesori instruiti psiho-medical, cu minimum de cunostinte, nu sa puna un diagnostic, dar sa identifice si previna astfel de situatii, sa ia masuri. Chiar daca un copil are un comportament de devianta comportamentala, inseamna ca acolo este o nevoie, vorbim totusi despre un copil, nu despre un adult responsabil pe care sa-l sanctionam. Si aici avem nevoie de o schimbare de mentalitate. Trebuie prevenite astfel de acte si sa ne asiguram ca ele nu se mai repeta. Indiferent de atitudinea parintilor, asta nu face ca scoala sa fie mai putin eficienta, sa nu aibe o evaluare psihologica, sa nu previna orice forma de deviere comportamentala, de bullying, de agresivitate", a explicat psihologul Mihai Copaceanu.Intrebatcare afecteaza activitea celorlalti elevi din clasa, psihologul a precizat ca cel mai important lucru este modul in care sistemul scolar este organizat astfel incat sa ofere bunastare atat copiilor, cat si profesorilor."Atunci cand apar astfel de cazuri repetate, important este modul in care sistemul scolar este organizat. Noi ne confruntam deseori cu parinti care ascund diagnosticul, carora le este jena ca au un copil cu probleme tocmai de teama de a nu fi judecati si respinsi, dar asta nu afecteaza cu nimic modul in care scoala ia masuri, modul in care scoala asigura acces la bunastarea copilului.Orice profesor care intra intr-o forma de invatamant are la baza o forma de pregatire pedagogica initiala si permanenta pe langa cea de specialite. Dar, in situatiile in care depaseste limitele sale de competenta - este pana la urma profesor de fizica, psiholog clinician- are nevoie de ajutor, de la un profesor de sprijin care in acelasi timp este cu el acolo in sala, care poate sa faca recomandari pentru evaluare psihiatrica, poate sa faca recomandari pentru a obtine un certificat de cerinte educationale speciale (C.E.S), pentru o alta programa adaptata. Are o serie de alte alternative, daca el nu poate gestiona clasa. Initial sa semnalizeze astfel de situatii. Sunt situatii in care scoala nu a avut profesor de sprijin dar parintele a stat fizic acolo in clasa, in banca alaturi de copilul lor si l-au ajutat. Chiar daca profesorii nu au pregatirea neceara, nu sunt psihiatrii sau psihologi, exista solutii", a concluzionat Mihai Copaceanu.Incidentul de la scoala "Geroge Bacovia" s-a finalizat insa cu demiterea inspectorului general din Bucuresti, in urma unei afirmatii nefericite facuta in spatiul public. Inspectorul scolar general, Ionel Puscas, a fost demis dupa ce a declarat ca gestul elevului care s-a aruncat de la geamul scolii a fost "o joaca obisnuita".