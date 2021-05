Profesiile viitorului pentru liceenii din Bucuresti

Medical Science (Darius Aniculaiesei - Virologist, Stefania Stefan - Clinical Geneticist, Olga Marin - Bio-medical Scientist, Dara Nitu - Organ Designer),

Healthcare & Lifestyle (Mia Tsur - Clinical Psychologist, Ana Radu - Health Shaper, Ilinca Dumitrescu - Music Therapist),

Computer Science (Ana Iosep - UX Designer, Maria Isaila - Cyber Security Agent, Ana Dudoiu- Planetarium Director),

Entertainment (Maria Bahna si Irina Marin - Personal Memory Curator),

Business & Environment (Anelisa Radu - Ethical Sourcing Officer, Ana Cioponea - Bio Designer, Cristi Iancu - Businessman and Entrepreneur, Vlad Vladoianu - Paleontologist).

Evenimentul a avut drept puncte principale de interes configurarea, reconfigurarea si schimbarea din piata muncii astfel incat elevii de astazi, viitorii profesionisti de maine, sa poata fi echipati de timpuriu cu un set important de abilitati care, datorita educatiei primite, sa le ofere un avantaj competitiv major. De asemenea, un accent important a fost pus pe invatarea unor noi abilitati si introducerea lor in actul educational. Aceste abilitati includ si recomandarile World Economic Forum (gandirea analitica si inovatia, invatarea activa, rezolvarea problemelor de complexitate mare, gandirea creativa si analiza, creativitatea, originalitatea si initiativa, abilitati de conducere, folosirea tehnologiei, programare, rezilienta, rezistenta la stres si flexibilitate) dar nu se rezuma la acestea, incluzand si alte abilitati specifice unor joburi de nisa.Conferinta a fost organizata in trei sectiuni. Primul panel a fost dedicat profesionistilor consacrati, cu competente avansate si multa expertiza de lucru, mentori ai liceului nostru; astfel, cuvantul de deschidere a conferintei a fost adresat de Presedintele Complexului Laude Reut, doamna Tova Ben-Nun Cherbis iar panelul a debutat cu discursului domnului Sergiu Manea, CEO al Bancii Comerciale Romane. Domnul Manea s-a adresat elevilor Laude Reut dar si elevilor de la liceele partenere prezenti la conferinta, cu un discurs de inalta expertiza, profund inspirational si motivational, memorabil, un adevarat ghid pentru viitor.In acelasi panel, a urmat discursul domnului Daniel Rosner, coordonatorul Innovation Labs Romania si Lector Doctor in cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti precum si al domnului Razvan Rughinis, profesor universitar, Prodecan in cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti. Domnul Rosner si domnul Rughinis s-au adresat elevilor cu discursuri de inalta expertiza tehnica, axate atat pe prezent cat si pe viitor.Conferinta a continuat cu un panel dedicat Alumni, fosti elevi ai scolii noastre si care acum traiesc si practica meseriile visurilor lor, meserii care abia se conturau in perioada anilor lor de liceu. Acest panel a avut trei sectiuni: Business and Marketing (Speakeri - Andrei Chirnogeanu, BMW///M-arketing si Mara Cristina, Brand fairy, podcast host & healing experiences curator), IT&C (speakeri - Andrei Pintea, Bachelor of Computer Science and Engineering si Tomer Mozafi, CEO Prodicode Solutions) si Research & Science (speakeri - Ilinca Manolache, Behavioural Scientist and Adviser, Department of Climate and Sustainability, Presidential Administration of Romania si Mihai Damian, Project Manager - Alternative Active Pharmaceutical Ingredients, Process Optimizations, Troubleshooting, and Bioequivalence studies).Un important panel a fost dedicat elevilor Laude-Reut, care au avut ocazia sa isi prezinte propriile proiecte de cercetare asupra meseriilor catre care doresc sa se indrepte in viitor. Si acest panel a fost impartit in diferite domenii de la: