Profesorii cu varste de peste 60 ani si cei care au comorbiditati vor putea sustine cursurile online

"Noi speram sa avem doar o crestere usor simtita si nu la nivelul copiilor, ci la persoanele cu risc.", a declarat Nelu Tataru vineri, la Miercurea Ciuc.In legatura cu posibilitatea ca profesorii sa transmita boala, ministrul Sanatatii a aratat ca au fost elaborate niste norme care trebuie respectate."Inca din 15 mai, cand am avut primele masuri de relaxare, fiecare masura de relaxare a fost insotita de un ordin de ministru (...) care specifica si anumite norme in vederea functionarii si desfasurarii fiecarei activitati in parte. Si aici avem aceste norme, odata respectate sunt niste riscuri asumate.Tin sa mentionez ca din ce avem pana acum, peste 84.000 cazuri de infectare in Romania, ieri erau 5.105 de infectari la copii, 1.978 de cazuri la copiii de 0-9 ani, 3.127 la copiii care erau intre 10-19 ani. Copiii pot fi niste purtatori, patologia fiind redusa la aceasta varsta, de aceea trebuie sa imbinam dorinta, potentialul si capacitatea lor de a invata, cu siguranta pe care trebuie sa le-o acordam noi, inclusiv acei profesori care ar trebui sa respecte si ei regulile", a mai spus Nelu Tataru.Ministrul Sanatatii a vizitat Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc, s-a intalnit cu autoritatile locale si judetene, cu parlamentarii din zona si a discutat despre investitiile aflate in derulare la aceasta unitate sanitara.