VIDEO Documentar de scurtmetraj regizat de elevii unui sat din Calarasi. Copiii au filmat pandemia, dar si mestesugurile uitate

Lansarea va avea loc online luni, 23 noiembrie, de la ora 16,30. Proiectul initiat de Andrei Dudea si Ruxandra Gubernat, sub umbrela PATRUPETREI - un start-up care isi propune realizarea unor demersuri culturale si sociale prin intermediul artei cinematografice. Proiectul Focus a ajuns la cea de-a doua editie, desfasurandu-se in plina pandemie, fapt care a adus modificari atat proiectului, prin mutarea unor atelierele si in online. Mini-documentarul urmareste cum au resimtit tinerii schimbarile din jurul lor, dar si ce provocari au avut cu invatamantul online. Acestia au invatat cum sa-si spuna propria poveste prin intermediul artei cinematografice, cu sprjinul mentorilor Andrei Dudea si Ruxandra Gubernat, in cadrul unor serii de ateliere de teorie si practica audio-video, organizate in cadrul proiectului Focus Progresu.In cadrul proiectului au fost implicati 15 elevi din ciclu gimnazial de la scolile din satele Progresu si Sohatu, din judetul Calarasi. Proiectia va fi urmata de o discutie deschisa publicului, alaturi de membrii echipei de proiect, o parte dintre elevii care au realizat documentarul. Despre tema documentarului cei de la Focus spun ca "meseriile parintilor sunt o sursa de inspiratie pentru copiii implicati in proiectul Focus, derulat in satul Progresu din judetul Calarasi. Tatal Georgianei, una dintre elevele implicate in proiect, este ultimul potcovar din sat, practicand meseria invatata din tata-n fiu. Povestea mestesugului se incheie aici, fratii ei nevrand sa mai continue traditia. Pentru a nu se pierde de tot povestea familiei, Georgiana va documenta mestesugul tatalui".Despre proiect, Ruxandra Gubernat, regizor de film documentar, implicata in proiect, declara ca "proiectul a inceput anul trecut, la initiativa lui Andrei Dudea, care m-a cooptat pentru editia a doua. Cred ca este unul dintre cele mai frumoase proiecte de educatie media in scoala, mai ales pentru ca nu e deloc didactic , ci mai degraba colaborativ. Noi suntem mentori, in acest proiect, dar suntem mult mai mult parteneri de discutie pentru copii, nu neaparat educatori. Impreuna cu copiii, discutam ideile lor, incercam sa le imbunatatim, si sa contribuim cu informatiile si cunostintele pe care le avem pentru ca filmarile lor sa ajunga la forma pe care si-o doresc".Despre reactiile copiilor la proiectul acesta, regizoare povesteste ca "Anul asta a fost unul complicat, din cauza pandemiei, pentru ca nu am avut atatea intalniri fizice pe cat ne-am fi dorit. Dar a fost si un test pentru fiabilitatea proiectului. Pe care, credem noi, l-am trecut cu bine, in sensul ca, desi a trebuit sa ne tinem o buna parte din ateliere in online si sa-i trimitem pe copii singuri pe teren, gradul de implicare a fost mare. Au fost prezenti, activi, critici si s-au atasat de proiect si de noi. Ne dorim mult sa putum transforma proiectul acesta intr-o initiativa pe termen lung si, de ce nu, sa militam pentru introducerea in scoli de cursuri de educatie media, care sa contribuie la dezvoltarea gandirii critice si atitudinii colaborative a copiilor.Andrei Dudea, mentor Focus, a precizat ca in legatura cu proiectul ca "avem un plan propriu, care este bine structurat si care urmareste dezvoltarea spiritului critic prin arta cinematografica. Ne uitam impreuna la filme documentare, filme scurte sau videoclipuri muzicale si discutam despre ele. In paralel avem o abordare practica, ii invatam pe copii cum sa filmeze, discutam cu ei despre temele pe care si le aleg, facem sesiuni de brainstorming, ii lasam sa ia camerele de filmat cu ei acasa si, de asemenea, ii lasam sa lucreze singuri sau in echipe. Ne mai intereseaza si alte aspecte, cum ar fi ca ei sa simta ca sunt parte dintr-un proiect mai mare, sa invete sa fie putin mai responsabili, sa inteleaga cum e sa construiesti un proiect, de la idee pana la rezultatul final, si sa simta cum e sa discuti despre ce ai realizat. Proiectul are ca rezultat principal un documentar scurt, realizat de catre participantii la atelier, sub indrumarea mentorilor".Despre ideea acestui proiect, declara Andrei Dudea ca i-a venit in 2018 "am filmat impreuna cu regizoarea Eliza Zdru un documentar in Scoala nr. 1 din satul Sohatu. In urma interactiunii cu elevii din scoala din Sohatu, am realizat ca exista o oferta culturala limitata pentru ei si am decis sa infiintam atelierele Focus. In 2019 am dat startul primei serii, proiectul s-a numit Focus Sohatu si am lucrat impreuna cu Eliza Zdru pe partea de mentorat. Anul acesta lansam al doilea proiect, Focus Progresu, unde lucram impreuna cu regizoarea Ruxandra Gubernat, iar la anul mergem in Cazanesti, in judetul Calarasi unde vom colabora cu un facilitator de la Fundatia Pact care ne va oferi acces in comunitatea de acolo".Andrei Dudea povesteste in ceea ce ii priveste pe participanti ca "copiii isi doresc sa participe la proiect, cine nu si-ar dori sa participe la un curs unde i se ofera o camera de filmat si e lasat sa isi faca de cap cu ea? Copiii reactioneaza foarte bine. Poate fi un pic complicat sa faci un orar extracurricular pentru un copil de 10 ani, mai ales in contextul pandemiei, e posibil sa si lipseasca de cateva ori, dar, in general, nivelul de entuziasm este foarte ridicat. Unii dintre ei, cred eu, descopera ca au un tip de putere nemaivazuta, o superputere care sper sa le dea aripi si sa ii faca sa fie mai deschisi la nou si la neprevazut. Inca nu stim cum se fixeaza proiectul, insa pregatim niste module de cercetare pe care ne dorim sa le folosim in proiecte viitoare si prin care sa putem sa masuram impactul real al acestor ateliere. Ce pot sa va spun este ca in timpul proiectului Focus Progresu ne-am intalnit cu o fata care a participat la proiectul anterior si care era cea mai timida din grupa. Am fost socat cand am vazut cat de relaxata, serioasa si increzatoare era in discutia cu mine si m-am bucurat foarte mult sa aud ca a intrat la liceu, se pregateste pentru o meserie si se gandeste sa dea la facultate, la pictura, pentru ca a descoperit si ii place foarte mult acest lucru. Cu siguranta sunt si alti factori care au contribuit la schimbarea ei, imi place sa cred ca si noi am fost partasi".